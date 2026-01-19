متحف المستقبل يستضيف سلسلة محاضرات بمشاركة نخبة من المبدعين العرب



يستضيف «متحف المستقبل» الروائي الجزائري واسيني الأعرج في محاضرة معرفية جديدة السبت المقبل ضمن سلسلة «الملتقى المعرفي»، وذلك بالتعاون مع مبادرة «نوابغ العرب».



يُعد الروائي الجزائري واسيني الأعرج واحداً من أبرز المبدعين العرب حضوراً على الساحة الأدبية العالمية، إذ تُرجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة وهو أستاذ مادة الأدب في جامعة الجزائر المركزية والسوربون، وحائز جائزة الشيخ زايد للكتاب، إلى جانب عدد من الجوائز العربية والدولية.

يُقام «الملتقى المعرفي» بنظام محاضرات مكثفة تُقام بشكل دوري على مدار يوم كامل، بمشاركة نخبة من النوابغ والمبدعين العرب في مجالات متنوعة، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد لضمان تجربة معرفية نوعية تركّز على ثراء الحوار وعمق التفاعل المباشر.



يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الدور الذي يقوم به متحف المستقبل، المقر الرسمي لمبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الإبداع العربي وتعزيز الحراك الثقافي في المنطقة، عبر توفير منصة معرفية وفنية تسهم في مدّ جسور التواصل بين العقول المبدعة العربية وجمهورها، وتوسيع آفاق التعاون بين الفنانين والمفكرين والعلماء في مختلف المجالات.

تنطلق المحاضرة من سؤال جوهري يطرحه واسيني الأعرج حول معنى الكتابة في زمن التحولات، ويقارب من خلاله دور الفعل الإبداعي في مواجهة التحديات الثقافية الراهنة، ومسألة إعادة الاعتبار للكتابة بوصفها ممارسة معرفية وإنسانية.

ويتناول العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر وإشكاليات الكتابة في مواجهة معضلات العصر، رغم منجزاته التقنية المتسارعة.

ومن المقرّر أن يواصل «الملتقى المعرفي» جلساته خلال العام الجاري، مُستضيفاً نخبة من الشخصيات العربية البارزة.