«الشارقة للكتاب» تختتم مشاركتها في «نيودلهي الدولي للكتاب»

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2026، الذي أقيم من 10 إلى 18 يناير الجاري في مركز بهارات ماندابام للمؤتمرات في براغاتي ميدان بالعاصمة الهندية نيودلهي، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز حضور الشارقة في المشهد الثقافي العالمي، وتوسيع آفاق التعاون مع أسواق النشر الدولية، وفي مقدمتها السوق الهندية.

وعقدت هيئة الشارقة للكتاب -خلال مشاركتها في المعرض- سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية والمعرفية الهندية، ركّزت على التعريف بمنظومة الشارقة المتكاملة في دعم صناعة النشر والنهوض بواقع صناعة المعرفة والإبداع في الإمارات والمنطقة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: إن الشارقة تنظر إلى المعارض الدولية بوصفها منصات لتأسيس شراكات معرفية مستدامة، لا مجرد مناسبات عرض، لافتاً إلى أن الحضور في نيودلهي يعكس حرص الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع آفاق التعاون الثقافي مع آسيا.

وأضاف: «إن مشاركة الهيئة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب تأتي ضمن رؤية ثقافية بعيدة المدى، يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتؤمن بأن الكتاب وصناعة النشر يشكلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الحضارات».

وأكد العامري أن ما تقدمه الشارقة اليوم لقطاع النشر الدولي هو منظومة متكاملة تمتد من التدريب وبناء القدرات، إلى تطوير التشريعات والبنية التحتية، وصولاً إلى توفير بيئة مهنية واستثمارية متقدمة، وذلك انسجاماً مع توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي عملت على ترسيخ مكانة الشارقة منصةً عالمية للحوار الثقافي وصناعة الكتاب.