«الشارقة للكتاب» تختتم مشاركتها في «نيودلهي الدولي للكتاب»

وعقدت هيئة الشارقة للكتاب -خلال مشاركتها في المعرض- سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية والمعرفية الهندية، ركّزت على التعريف بمنظومة الشارقة المتكاملة في دعم صناعة النشر والنهوض بواقع صناعة المعرفة والإبداع في الإمارات والمنطقة.
وأضاف: «إن مشاركة الهيئة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب تأتي ضمن رؤية ثقافية بعيدة المدى، يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتؤمن بأن الكتاب وصناعة النشر يشكلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الحضارات».
وأكد العامري أن ما تقدمه الشارقة اليوم لقطاع النشر الدولي هو منظومة متكاملة تمتد من التدريب وبناء القدرات، إلى تطوير التشريعات والبنية التحتية، وصولاً إلى توفير بيئة مهنية واستثمارية متقدمة، وذلك انسجاماً مع توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي عملت على ترسيخ مكانة الشارقة منصةً عالمية للحوار الثقافي وصناعة الكتاب.