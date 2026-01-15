جمعية الصحفيين تحتفي بإنجازات الوطن

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية معرضاً إعلامياً فوتوغرافياً وتوثيقياً، يحتفي بالذاكرة الصحفية الوطنية، ويجسد مسيرة التطور والإنجاز، التي شهدتها دولة الإمارات عبرعقود، وذلك في مقر الجمعية بدبي، بمناسبة مرور 26 عاماً على تأسيسها. ويأتي المعرض بوصفه محطة توثيقية، تسلط الضوء على الدور الذي اضطلعت به الصحافة الإماراتية في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ونقل التحولات الحضارية التي شهدتها مختلف القطاعات، عبر الصورة والكلمة، بما يعكس عمق التجربة الإعلامية الوطنية وتراكمها المهني. ويضم المعرض محوراً بصرياً يقوم على مقارنة الصور القديمة والحديثة للمواقع نفسها، في سرد بصري يوثق ملامح النهضة والتقدم، ويبرز التحولات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، التي شهدتها الدولة، ودور الصحافة في نقل هذه المراحل.

وقالت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، إن الاحتفاء بمرور 26 عاماً على تأسيس الجمعية هو احتفاء بذاكرة وطن، شكلت الصحافة أحد أعمدته، إذ وثقت مسيرته ورافقت إنجازاته بالكلمة والصورة، ليأتي هذا المعرض كونه مساحة للذاكرة والفخر، واستمرارية الرسالة الإعلامية. وأوضحت أن أهمية الجمعية تنبع من دورها في تمكين الصحفيين، وتعزيز مساراتهم المهنية، وتوفير بيئة داعمة للإبداع.