فتح المشاركات بـ«جائزة غانم غباش للقصة»

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، عن إطلاق الدورة الـ17 من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2026، تأكيداً على مكانتها الثقافية الراسخة، وأهميتها في دعم الإبداع الأدبي، منذ انطلاقتها عام 1989، بوصفها إحدى المبادرات الثقافية الرائدة، التي تسهم في تعزيز فن القصة القصيرة، وترسيخ حضور اللغة العربية.

وتحمل الجائزة اسم الكاتب والأديب الإماراتي الراحل غانم غباش، وتأتي تقديراً لإسهاماته الثقافية والاجتماعية البارزة، وما مثّله من حضور فكري مؤثر في مسيرة الثقافة الوطنية، حيث واصل الاتحاد من خلال هذه الجائزة، تخليد إرثه الإبداعي، ودعم الأجيال الجديدة من الكتّاب.

ويستقبل الاتحاد المشاركات اعتباراً من 19 يناير الجاري وحتى 25 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة: http://ewu.ae/award

وسيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي، بتاريخ 26 مايو 2026. وأكدت شيخة الجابري نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الأمينة العامة للجائزة، أن جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، تمثل منصة أدبية مهمة، يحرص الاتحاد من خلالها على تشجيع الكتّاب الموهوبين من أبناء دولة الإمارات، لا سيما فئة الشباب.

وتقتصر المشاركة في الجائزة على مواطني دولة الإمارات. وتتضمن شروط فئة القصة القصيرة، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يتراوح عدد كلمات القصة بين 1000 و3000 كلمة، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى، ولم يسبق نشرها.