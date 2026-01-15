«فنون دبي المالي» 2026.. موسم النوادر والروائع

يقدم مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز الوجهات الثقافية ومراكز الحياة العصرية في دبي، هذا العام، باقة فريدة من الإبداعات الفنية المتفردة، لعدد من أبرز الفنانين العالميين وصالات العرض الشهيرة. إذ تعمل هذه التجارب الفنية المُنسّقة على ربط الثقافة بالمكان والأفراد، ما يُعزّز مكانة دبي وجهة رائدة للتبادل والحوار والتفاعل المجتمعي.

ويوفر المركز فرص متابعة استثنائية، لأفراد الجمهور، من الصباح حتى المساء، يستمتعون معها بمشاهدة وتأمل أعمال فنية وتصاميم وقصص إبداعية تتجسد في كل أرجائه، وعلى رأسها لوحة نادرة لمايكل أنجلو في دار كريستيز، التي تعرض اللوحة في «جيت فيليج»، المبنى رقم 3، ما يتيح للأفراد الاطلاع على الرؤية الإبداعية المذهلة لفنان عصر النهضة الشهير، وذلك حتى اليوم، الخميس 15 يناير.

ويعتبر هذا العمل الإبداعي المنجز بالطبشور الأحمر، رسماً تحضيرياً للقدم اليمنى للعرافة الليبية المصورة في سقف كنيسة «سيستين تشابل»، وهو واحد من حوالي عشرة رسومات لمايكل أنجلو، ما زالت ملكية خاصة.

كما تُعد هذه أول لوحة غير مسجلة لسقف كنيسة «سيستين تشابل» تُعرض في مزاد علني (من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً). وبعد عرضها لفترة محدودة في مركز دبي المالي العالمي، ستُعرض هذه التحفة الفنية الاستثنائية في مزاد بمدينة نيويورك خلال شهر فبراير 2026، وبسعر يتراوح تقديرياً بين 1.5 و2 مليون دولار. كما ستوجد خلال فترة العرض جيادا دامين المتخصصة في قسم رسومات الأساتذة القدامى بدار كريستيز، والتي وثّقت هذه التحفة الفنية المعاد اكتشافها.

منحوتة

وتعود الفنانة الأوكرانية المعاصرة آنا تشيخ، إلى مركز دبي المالي العالمي، بمنحوتة «شادو هورسيس»: (Shadow Horses)، وهي منحوتة ثلاثية الرؤوس، مصنوعة من الستانلس ستيل، ومستوحاة من دولة الإمارات، تجسد موضوعات الحركة والهوية والحوار الثقافي.

ويتم عرض هذا العمل الفني ضمن مبادرة DIFC Canvas، وهي سلسلة اجتماعية مخصصة في المنطقة لتوثيق الفن والمعارض في المركز، ما يعزز ارتباط تشيخ العميق بهذا المكان، حيث بدأت رحلتها الفنية مع عملها Shadowman، واستمرت من خلال فعاليات «ليالي الفن» ومعرض «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي.

ويمكن لعشاق الفن مشاهدة المنحوتة حتى شهر مايو 2026، من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، في «مسار المنحوتات». كما بمقدورهم متابعتها من خلال محتوى فيديو حصري، يُنشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.

«شيفتيد دياغونال»

كما يعرض عمل الفنان الروسي رسلان غودييف، الأول، في دبي بعنوان: «شيفتيد دياغونال»: (Shifted Diagonal)، في «غاليري RARARES»- «جيت أفينيو»- مدخل 3، في مركز دبي المالي العالمي، حتى 18 فبراير.

ويتم عرض العمل ضمن مبادرة DIFC Canvas، حيث يستكشف غودييف مفاهيم الشكل والحركة على المدى الطويل، مستنداً إلى عمله الفني البارز A Fragment of the Big Diagona، الذي تم عرضه في متحف الفن الحديث بموسكو (MMOMA) عام 2023.

ويرصد العمل تطور اللغة البصرية للفنان، من التجريدات التعبيرية التي ابتكرها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إلى سلسلة «التكوينات التجريدية»، المستوحاة من التصميم والهندسة المعمارية في العقدين الأخيرين.

ومن أبرز الأعمال المعروضة، سلسلة «الأحجار القديمة» The Ancient Stones (2025)، وهي سلسلة رسومية جديدة، تعكس بحثه المستمر في الخط القطري كقوة إبداعية. ويؤكد هذا التعاون على البرنامج الثقافي المتنامي لمركز دبي المالي العالمي، ودوره في استقطاب فنانين عالميين مرموقين في الشرق الأوسط.