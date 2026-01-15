«دبي للثقافة و«ميوزك ديستريكت» تطلقان «تمكين العازفين الإماراتيين»

أعلنت ميوزك ديستريكت عن إطلاق برنامج «تمكين العازفين الإماراتيين»، بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من العازفين الإماراتيين، وتمكين الموسيقيين الشباب، وتنمية مهاراتهم في مجالات العزف على الآلات الوترية وآلات النفخ والآلات الشرقية. ويأتي ذلك في إطار التزام الجانبين بإثراء المشهد الفني المحلي، وتعزيز القطاع الموسيقي والارتقاء بإسهاماته في الصناعات الثقافية والإبداعية.

ودعا الجانبان كافة الفنانين والمبدعين وأصحاب المواهب الموسيقية إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في البرنامج، الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، على أن يكون 25 يناير آخر موعد للتقديم. ويستهدف البرنامج في دفعته الأولى تطوير مهارات 20 مشاركاً، سيتم اختيارهم بناءً على مستوى اهتمامهم بالموسيقى واستعدادهم لخوض تجربة تعليمية متكاملة تمتد على مدار عام كامل.

وسيحظى المشاركون في البرنامج بفرص تعليمية نوعية بإشراف نخبة من المدرسين المحليين والدوليين، تشمل تدريباً موسيقياً متقدماً، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مدينة كريمونا الإيطالية للتعرف إلى صناعة الكمان على يد أشهر صانعي الآلات الوترية، وكذلك فرنسا لاكتساب معرفة عملية متخصصة بصناعة آلات النفخ، إضافة إلى المشاركة في مجموعة من الحفلات والفعاليات الموسيقية داخل الدولة وخارجها.

وقال شافكات مامادجونوف، مؤسس ميوزك ديستريكت: «يُمثل برنامج تمكين العازفين الإماراتيين استثماراً في مستقبل المشهد الموسيقي الإماراتي، حيث نسعى من خلاله إلى إتاحة المجال أمام أصحاب المواهب الإماراتية الشابة للوصول إلى تعليم موسيقي عالمي المستوى، إلى جانب منحهم فرص أداء حقيقية تسهم في صقل تجاربهم الفنية».

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية برنامج «تمكين العازفين الإماراتيين» ودوره في دعم وتمكين المبدعين في القطاع الموسيقي، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة محفزة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم المستقبلية. وقالت: «يُشكل البرنامج مساحة فنية ملهمة للإبداع، من خلال إتاحته الفرصة أمام الفنانين للتعلم والتدرب على تقنيات العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وصقل مهاراتهم في التعامل معها، بما يسهم في تطوير تجاربهم الفنية وتمكينهم من تقديم أعمال موسيقية نوعية تثري المشهد الفني المحلي».