فنادق ورحلات إلى القمر 2032

تسير خطط استعمار القمر على قدم وساق، وتبادر الشركات المتنوعة، في الصدد، باقتراح وإطلاق مشروعات متنوعة، غريبة تبدو أو مستحيلة، نوعاً ما، لكنها ليست مستحيلة وستصبح واقعية مشهودة في السنوات المقبلة، ومن بينها إعلان شركة «GRU Space»، وهي شركة أمريكية ناشئة، عن خطط لبناء أول فنادق على سطح القمر، مع تطلعها إلى بدء إرسال السياح إلى هناك بحلول عام 2032.

وطبقاً لـ«روسيا اليوم»، أشارت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن تكلفة إطلاق الشحنات إلى المدار انخفضت ويتوقع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد المنافسة بين الشركات. وأضاف البيان أن العملاء سيسافرون على متن مركبات تجارية مرخصة تشغلها شركات محددة، فيما تتولى شركة GRU Galactic Resource Utilization Space تنسيق برنامج الرحلات والأنشطة السطحية على القمر.