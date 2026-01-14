31 عملاً في ندوة الثقافة والعلوم تروي سيرة عنترة بن شداد

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، المعرض التشكيلي «عنترة في رحاب المعاصرة» للفنان العراقي د. محمود شبر، بحضور الشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم، والكاتب عبدالغفار حسين، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب، ود. محمد سالم المزروعي عضو مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، ود. نجاة مكي ونخبة من الفنانين والمهتمين.

ويضم المعرض 31 عملاً زيتياً على القماش بأحجام متنوعة، تعكس مسيرة ست سنوات للفنان، مستلهماً التراث العربي والمرجعيات البصرية من العصر العباسي ورواد الحداثة وصولاً إلى رؤى معاصرة.

شاعر وفارس

ويبرز المعرض شخصية عنترة بن شداد كبطل وشاعر وفارس وعاشق، ويعيد قراءة الحداثة من منظور الهوية العربية، مؤكداً إسهام التراث العربي في الفكر والمعرفة الإنسانية.

وأوضح الفنان محمود شبر أن مشروعه يتعامل مع الفن كخطاب معرفي باقٍ عبر الترميز والتأويل، معتبراً أن اللوحات ذات المضامين أكثر قدرة على الخلود والتفاعل مع الجمهور.

وحظي المعرض بإشادة واسعة من الحضور لما يقدمه من رؤية تعزز الهوية العربية في الفن المعاصر.