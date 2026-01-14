مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي ينطلق اليوم بمشاركة 29 كاتباً

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي» تحت شعار «على خطى أفريقيا»، والذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» حتى 18 يناير الجاري في «المدينة الجامعية بالشارقة»، بمشاركة 20 كاتباً وكاتبة أفريقية، و9 كتّاب إماراتيين، بهدف الاحتفاء بالأدب الأفريقي وتسليط الضوء على تحولاته السردية واتجاهاته الحديثة، إلى جانب تعزيز جسور التبادل الثقافي والمعرفي بين أفريقيا والعالم العربي.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان برنامجاً حافلاً بالفعاليات الأدبية والإبداعية، حيث ينظم 20 جلسة حوارية ونقاشية تتناول واقع ومستقبل الأدب الأفريقي، و5 أمسيات شعرية، و20 ورشة مخصصة للأطفال، إلى جانب 10 جلسات طهي، ليشكل بذلك وجهة ثقافية لكل أفراد الأسرة، تفتح أمامهم عوالم جديدة للتعرف على عمق الثقافة الأفريقية بأبعادها كافة.

ويستكمل المهرجان هذا العام نجاح دورته الأولى التي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر، وشهدت مشاركة نخبة من الكتاب الأفارقة والإماراتيين، من بينهم الحائزان على جائزة نوبل؛ وولي سوينكا، وعبدالرزاق قرنح، ليؤكد المهرجان مكانته منصة متخصصة بتعزيز حضور الأدب الأفريقي في المشهد الثقافي العربي والمساهمة في دعم حركة النشر والترجمة.

وتركز الدورة الثانية على تجارب أدبية أفريقية، مع تسليط الضوء على زنجبار وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، وحراكها الأدبي، ونمو قطاع النشر فيها، إلى جانب تنوعها اللغوي والثقافي الذي يعكس ثراء الأدب الأفريقي. وفي هذا السياق تقدم «هيئة الشارقة للكتاب» برنامجاً حافلاً يتضمن جلسات حوارية ونقاشية، إلى جانب حفلات توقيع كتب، ولقاءات تفاعلية تتيح للجمهور التعرف على التجارب الأفريقية المكتوبة والمروية ومناقشة قضايا الهوية والذاكرة والتاريخ من منظور أدبي.