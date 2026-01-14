31 عنواناً لمركز أبوظبي للغة العربية في «نيودلهي للكتاب»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ53 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2026، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للكتاب (NBT) في مركز بهارات ماندابام، بالعاصمة الهندية، ويستمر حتى 18 يناير الجاري.

ويجمع المعرض أكثر من 1000 دار نشر هندية ودولية، إلى جانب نخبة من المؤلفين من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث مستجدات صناعة النشر، والتحول الرقمي، وتوفير فرص شراكات ثقافية.

دعم

وتأتي مشاركة المركز في المعرض انسجاماً مع رؤيته الاستراتيجية لدعم اللغة العربية، وتكريس حضور دولة الإمارات في المحافل العالمية، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وترسيخاً للدور المهم الذي تقوده الثقافة في استمرار الحوار، والتقارب بين الشعوب.

ويعرض المركز في جناحه رقم J-03، في القاعة 4، مجموعة إصدارات تتضمن 31 عنواناً، تغطي مجالات معرفية مختلفة، وتبرز دوره المحوري في دعم اللغة العربية، وتشجيع حركة النشر، والترجمة، والصناعات الإبداعية.

ويصاحب معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الذي انطلقت أولى دوراته في العام 1972، فعاليات متنوعة من ضمنها تخصيص أجنحة للأدباء والمؤلفين، وإطلاق الكتب، وأركان مخصصة للأطفال والناشئين، وبرامج ثقافية وأدبية وفنية ومهنية، تتخللها ندوات وجلسات حوارية، وورش عمل، فضلاً عن فعالية «طاولة حقوق النشر» وجلسات للمترجمين والناشرين المشاركين من 50 دولة حول العالم.