جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق دورتها الـ 15 «الأسرة»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، «هيبا»، عن محاور دورتها الخامسة عشرة، التي تأتي تحت عنوان «الأسرة»، وذلك ضمن تصريح صحفي لعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كشف خلاله عن أن الثيمة الرئيسة للجائزة هذا العام تأتي تماشياً مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، وتعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة، كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

دعم المواهب

وأعلن علي خليفة بن ثالث، عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة تواصل ريادتها كعلامة فوتوغرافية إماراتية الجذور عالمية الانتشار والتأثير، وكرقمٍ صعب في دعم المواهب البصرية وتعزيز الوعي العالمي بدور الصورة في لفت النظر للقضايا الكبرى على مستوى العالم.

كما أعلن بن ثالث عن طرح محور جديد تحت عنوان الأحلام (من منظور الذكاء الاصطناعي)، مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة والمتقاطعة مع الفنون البصرية، مع توظيف فوتوغرافي مبتكر للحفاظ على مبدأ «الصورة أولاً»، حيث يتطلّب هذا المحور صوراً فوتوغرافية أصلية بمواصفات خاصة، ثم إنشاء نسخة متناغمة معها مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي حلماً مُتخيّلاً، وهي مساحة إبداعية مخصصة لتوأمة الواقع بالخيال بطريقة ملهمة وحالمة.

ويستمر محور «التصوير الرياضي» في تقديم الفرص لعشاق الإثارة الرياضية، والقادرين على ترجمة مشاعرها وانفعالاتها وقراءة مشاهدها بالكفاءة المطلوبة، إن هذا المحور هي فرصة للتعبير عن الذوق الرياضي والإبداع البصري معاً.

«ملف مصور»

للعام العاشر على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبراً ومستخرجاً الإمكانات القصصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحد سواه، سواء باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

تستمر الجائزة في استقبال المشاركات في المحاور المذكورة حتى منتصف ليل يوم 31 مايو المقبل، على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae.