مهرجان الإمارات للآداب 2026 يحتفي بجوائز أدبية وقامات فكرية

يضيء مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته لعام 2026، التي تنعقد في الفترة من 21 إلى 27 يناير الجاري بفندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، على محطات مفصلية في المشهد الأدبي العربي والعالمي، عبر الاحتفاء بثلاث جوائز أدبية كبرى، ونخبة من القامات الفكرية.

في وقفة وفاء ذات دلالة رمزية عميقة، يحتفي المهرجان بمئوية ميلاد الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن علي العويس، الذي يعد أحد الركائز التي نهض عليها المشهد الثقافي والاقتصادي في دولة الإمارات والعالم العربي.

مسيرة

تستحضر جلسة «مئوية سلطان بن علي العويس: شاعر صاغ وجدان وطن»، ملامح من مسيرة العويس الحافلة؛ بدءاً من عوالمه الشعرية التي جسّدت تطلعات الإنسان العربي، وصولاً إلى دوره الريادي في تأسيس العمل الثقافي عبر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

تُقام الجلسة يوم 23 يناير، الساعة 10:00 صباحاً في قاعة «البراحة 1» بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وبمشاركة إبراهيم الهاشمي.

ويتناول المهرجان جائزة الشيخ زايد للكتاب التب نجحت منذ بزوغ فجرها عام 2006 في ترسيخ مكانتها كأحد أرفع الأوسمة الثقافية عالمياً، منطلقة من رؤية شاملة تحتفي بالكتاب بوصفه نتاجاً معرفياً عابراً للأجناس الأدبية.

تستعرض جلسة «جائزة الشيخ زايد للكتاب: 20 عاماً من الريادة الفكرية» مسيرة الجائزة وتأثيرها الجوهري في حركة النشر والتأليف، بمشاركة شخصيات ثقافية مهمة. تُقام الجلسة يوم 24 يناير 2026، الساعة 12:00 مساءً في قاعة «البراحة 1» بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

ويحتفي المهرجان بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة التي ظلت على مدى خمسة وعشرين عاماً، المنصة الأبرز للاحتفاء بالكتابة التي تولد من رحم الحركة والاكتشاف، وتوثيق لحظات التلاقي الثقافي بين الشعوب.

مهرجان

ويقدم المهرجان هذا العام جلسة استثنائية بعنوان «جائزة «ابن بطوطة» لأدب الرحلة: 25 عاماً في تدوين الجغرافيا الإنسانية» تتتبع تطور أدب الرحلة العربي والإسلامي، مستعرضةً دور الجائزة «خارطة طريق ثقافية» تربط الأصوات العالمية ببعضها البعض.

ويأتي احتفاء هذا العام ليؤكد على قيمة أدب الرحلة بوصفه جسراً ممتداً بين العوالم والأفكار، محولاً السفر من مجرد انتقال مكاني إلى تجربة فكرية عميقة. تُقام الجلسة يوم 24 يناير 2026، الساعة 2:00 مساءً في قاعة «البراحة 1» بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وبمشاركة نخبة من مديري الجائزة وكبار الكتاب.

ويسلط مهرجان طيران الإمارات للآداب جائزة سيف غباش–بانيبال للترجمة الأدبية العربية، التي تكرم المترجمين الذين يمنحون الكتب «صوتاً ثانياً»، ويفتحون للأدب العربي آفاقاً رحبة لمخاطبة القراء حول العالم. وفي هذا العام، يحتضن المهرجان جلسة «جائزة سيف غباش–بانيبال: احتفاء بالمترجم..» الصوت الثاني «للإبداع»، تجمع نخبة من المترجمين من مختلف أنحاء العالم في أمسية تفيض بتبادل الرؤى والتجارب.