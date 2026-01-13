«إكسبوجر».. 6 معارض نبضها «البورتريه والناس»

تقدم «منطقة البورتريه والناس» في الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026» مساحة متخصصة لعرض تجارب متنوعة في تصوير البورتريه، عبر 6 معارض لمصورين من مدارس وخلفيات مختلفة، تتوزع بين السلاسل الوثائقية، وصور الشخصيات، وأعمال تتناول الهوية والذاكرة والعائلة والقدرة على التعافي.

وتعكس «منطقة البورتريه والناس» شعار المهرجان «عقد من السرد القصصي البصري» من خلال تركيزها على الإنسان بوصفه محوراً للصورة وموضوعاً للسرد، وما يحمله البورتريه من قدرة على توثيق الهوية.

وتأتي هذه المنطقة ضمن مساحات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026، ويضم طيفاً واسعاً من المعارض والأنشطة التعليمية والجلسات الحوارية، من بينها جلسات يشارك فيها عدد من أصحاب معارض «منطقة البورتريه والناس» لمشاركة منهجياتهم وتجاربهم المهنية، ومناقشة محاور مرتبطة بصناعة الصورة وأخلاقيات السرد البصري. يشارك المصور والمدرب السعودي طارق خوجة، حيث يعرض أعمال بورتريه تستلهم الموروث.

وتقدم المصورة الصحفية الوثائقية ديان فيتزموريس، الحائزة على جائزة بوليتزر، تجربة قائمة على السرد الإنساني طويل النفس. وتشارك المصورة الوثائقية البرتغالية آنا سيلفا باكهوس، المقيمة في دبي، بأعمال تركز على العائلة واليوميات بوصفها مادة سردية. ويعرض المصور البريطاني بيت مولر، المقيم في لندن، أعمالاً تنتمي إلى تصوير الشخصيات والرياضة بأسلوب إعلاني سينمائي.