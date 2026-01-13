متحف العين يسلط الضوء على «الزفة» الخميس المقبل

يستضيف متحف العين جلسة حوارية ثقافية بعنوان «الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال»، وذلك يوم الخميس المقبل، من الساعة 5:00 حتى 8:00 مساءً، ضمن سلسلة حوارات المتحف.

تسلّط الجلسة الضوء على الزفة بوصفها أحد أبرز طقوس الزواج الإماراتي التقليدي، وما تنطوي عليه من عادات اجتماعية وممارسات متوارثة تعكس قيم المجتمع والهوية الوطنية، إلى جانب استعراض عناصر الزفّة المختلفة من خلال مقتنيات مختارة من متحف العين تشمل صناعة العطور، وأزياء الزفاف التقليدية، والموسيقى، وتحضير الوجبات التراثية.

ويشارك في الجلسة كل من سعيد السويدي (باحث في التاريخ)، وعتيقة المهيري (خبيرة في التراث)، والحث الكويتي (باحث في التراث المعنوي)، حيث يصاحب الجلسة عرض أدائي للزفة الإماراتية، ومأكولات إماراتية شعبية، وعروض حية للحرف التقليدية، وورش للأطفال.

وتأتي هذه الجلسة في سياق الاحتفاء بالتراث الثقافي غير المادي، حيث أُدرجت الزفة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة «اليونسكو».