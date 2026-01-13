مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ«يوم الزهور»

احتفاءً باليوم العالمي للزهور، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية ثقافية وفنية مميزة 19 الجاري، تحتفي بجماليات الورد ورمزيته في الشعر والفن والموسيقى، ضمن برنامج متنوع يجمع بين الإبداع الأدبي والبصري والتفاعل المجتمعي، ويعكس مكانة الزهور بوصفها لغة إنسانية مشتركة عابرة للثقافات.

ويتضمن البرنامج تنظيم معرض رسم مباشر عنوانه «ريشة زهر»، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، من الإماراتيين والمقيمين، حيث تتحول الأزهار إلى موضوع حيّ يُرسم في اللحظة، ويُحتفى به بوصفه لغة فنية مشتركة تجمع الفنان والمتلقي في مساحة واحدة.

ويشمل البرنامج أيضاً جلسة حوارية ثقافية تسلّط الضوء على رمزية الزهور في الآداب العالمية وتنوّع دلالاتها عبر العصور، وتناقش حضورها في النصوص الأدبية وما عبّرت عنه الثقافات المختلفة، بمشاركة الدكتورة سمر ديوب، وتدير الجلسة ماريا طورموش.

كما يتضمن البرنامج أمسية شعرية تحتفي بجماليات الورد في قصائد الشعراء، بوصفه رمزًا شعريًا للحب والحياة، بمشاركة الشعراء أحمد الأخرس، علا خضارو، وياسر عبدالقادر، ويدير الأمسية الإعلامي وائل عيسى، حيث تُقدَّم قراءات شعرية مختارة تستحضر حضور الورد في المخيلة الشعرية العربية.

وتُختتم الفعالية بحفل فني عنوانه «يا بدع الورد»، يحتفي بحضور الورد والأزهار في الذاكرة الغنائية العربية بوصفها ثيمة موسيقية وجمالية، تحييه الفنانة ميرنا ملوحي، ومجموعة من العازفين.