البوتوكس يغزو عظامك ببطء!

لطالما ارتبط البوتوكس في أذهان الناس بالتجاعيد والملامح المشدودة والفك المحدد، لكن الأبحاث الحديثة بدأت تفتح سؤالاً مختلفاً تماماً: ماذا يحدث للعظام حين تتوقف العضلات عن الحركة لفترات طويلة؟

فالبوتوكس لا يعمل على الجلد مباشرة كما يظن كثيرون، بل يشل العضلات مؤقتاً عبر تعطيل الإشارات العصبية التي تجعلها تنقبض. وحين تتوقف العضلة عن العمل، لا يتغير شكل الحركة فقط، بل قد تبدأ البنية العظمية المرتبطة بها بالتأثر أيضاً.

عظم حي

العظام ليست أجساماً صلبة وثابتة كما تبدو، بل أنسجة حية تستجيب باستمرار للضغط والحركة والتحميل الميكانيكي. وكلما استخدمت العضلات المحيطة بالعظم بشكل طبيعي، حافظ العظم على كثافته وقوته، لكن حين تختفي الحركة، يبدأ الجسم تدريجياً في إعادة تشكيل العظم وفق "الحاجة الجديدة".

وتشير دراسة منشورة في «دورية جراحة الفم والوجه والفكين» العلمية إلى أن تقليل نشاط عضلات المضغ عبر حقن البوتوكس قد يرتبط بتغيرات في كثافة عظام الفك مع الوقت.

فك أضعف

الاهتمام العلمي يتركز خصوصاً على منطقة الفك، لأن البوتوكس يُستخدم كثيراً اليوم لتخفيف صرير الأسنان، أو لتصغير الفك تجميلياً عبر إضعاف عضلة المضغ، والمشكلة أن هذه العضلة ليست عضلة تعبير بسيطة، بل واحدة من أقوى عضلات الجسم من حيث الضغط. وعندما تُشل بشكل متكرر، يقل الضغط الواقع على عظم الفك، ما قد يؤدي تدريجياً إلى انخفاض كثافة العظم أو تغير شكله.

وفي دراسة أخرى، لاحظ الباحثون تغيرات مرتبطة بترقق العظم في الفك السفلي لدى بعض المرضى الذين تلقوا حقناً متكررة للبوتوكس في عضلات المضغ.

ليس الجلد فقط

المثير أن كثيراً من الناس ما زالوا يتعاملون مع البوتوكس بوصفه إجراء "سطحياً" يقتصر على التجاعيد أو المظهر الخارجي، بينما تشير هذه الدراسات إلى أن التأثير قد يصل أعمق بكثير، إلى العضلات والعظام نفسها، وهنا يتحول السؤال من: هل يغير البوتوكس شكل الوجه؟ إلى: هل يغير البنية البيولوجية التي يحملها الوجه؟

أدلة مبكرة

لكن العلماء يشددون أيضاً على نقطة مهمة: الأدلة الحالية ما تزال محدودة، ومعظم الدراسات أجريت على عينات صغيرة أو على الحيوانات أو حالات سريرية محددة، ولهذا لا يوجد حتى الآن إجماع علمي كامل حول حجم التأثير طويل المدى، أو مدى قابليته للعكس، أو الجرعات والفترات الزمنية المرتبطة به. ومع ذلك، فإن تكرار ظهور النتائج نفسها في أكثر من دراسة بدأ يدفع الباحثين إلى التعامل مع الموضوع بجدية أكبر.

جيل تجميلي

ما يجعل القضية أكثر حساسية أن البوتوكس لم يعد إجراءً طبياً محدوداً، بل جزءاً من الثقافة الجمالية الحديثة، خصوصاً بين الأجيال الأصغر سناً، فاليوم، لا يُستخدم البوتوكس فقط لعلاج الحالات الطبية، بل: لتحديد الفك وتنحيف الوجه وإرخاء العضلات وحتى كإجراء وقائي قبل ظهور التجاعيد، ما يعني أن بعض الناس قد يبدأون استخدامه لعقود طويلة، وهو ما يجعل أي تأثير تراكمي على العضلات أو العظام أكثر أهمية علمياً.

وجه متغير

ربما تكشف هذه الدراسات شيئاً أكبر من البوتوكس نفسه: أن الجسد لا يفصل بين الجمال والبيولوجيا كما نفعل نحن، فالعضلة ليست مجرد شكل، والعظم ليس مجرد إطار ثابت، وكل تدخل تجميلي مهما بدا بسيطاً قد يخلق سلسلة طويلة من التغيرات داخل الجسم، ولذا لم يعد النقاش حول البوتوكس يتعلق فقط بالتجاعيد أو المظهر، بل بعلاقة الإنسان الحديثة بجسده نفسه وإلى أي مدى يمكن تعديل الطبيعة قبل أن تبدأ الطبيعة بالرد؟