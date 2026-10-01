لماذا تبدو بشرتك أسوأ عند الواحدة ظهراً؟

تدخل المكتب في التاسعة صباحاً ببشرة تبدو هادئة ومكياج مرتب، ثم تنظر إلى المرآة بعد ساعات فتجد الوجه باهتاً أو مشدوداً، والقشور أكثر وضوحاً، فيما بدأ المكياج يتجمع في مناطق ويختفي من أخرى، وقد دفعت هذه الملاحظة المتكررة مستخدمي المنصات إلى الحديث عن «هواء المكتب» كما لو كان مادة غامضة تغير ملامح الموظفين قبل نهاية الدوام.

الحقيقة أقل غموضاً، لكنها ليست وهماً، فالجلوس ساعات طويلة في بيئة مغلقة ومكيفة يمكن أن يؤثر في الطبقة الخارجية من البشرة، خصوصاً عندما تكون الرطوبة منخفضة أو يصل تيار الهواء مباشرة إلى الوجه.

لا يقوم المكيف حرفياً بسحب الماء من الجلد، لكنه يزيل جزءاً من الرطوبة الموجودة في الهواء، وكلما أصبح الهواء أكثر جفافاً، ازدادت سهولة فقدان البشرة للماء عبر سطحها، وهي عملية تعرف باسم «فقدان الماء عبر البشرة».

وتوضح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن انخفاض الرطوبة من الأسباب الشائعة لجفاف الجلد، وقد تظهر النتيجة في صورة خشونة أو قشور أو حكة وخطوط دقيقة تبدو أوضح من المعتاد.

وتعمل الطبقة الخارجية من البشرة مثل جدار من الطوب، تمثل الخلايا طوباته فيما تعمل الدهون الطبيعية كمادة تربط بينها، وعندما يضعف هذا الجدار يفقد الماء بسرعة أكبر، ويصبح أكثر حساسية للعطور والمنظفات والغبار والاحتكاك، ولهذا قد يمر شخصان بالظروف المكتبية نفسها بينما تظهر المشكلة بوضوح لدى صاحب البشرة الحساسة أو المصاب بالأكزيما.

ولا يأتي التأثير من المكيف وحده، إذ تمتلئ بعض المكاتب بملوثات داخلية مصدرها السجاد والأثاث الجديد والطابعات ومواد التنظيف والعطور والغبار، وقد يؤدي ضعف التهوية إلى بقائها في المكان فترة أطول، وتشير مراجعات علمية إلى أن بعض ملوثات الهواء قد تؤثر في حاجز البشرة وتزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب، لكن حجم الأثر يختلف بحسب المادة وتركيزها ومدة التعرض.

كما أن الانتقال المتكرر من حرارة الخارج ورطوبته إلى برودة المكتب وجفافه يفرض على البشرة تغيراً سريعاً في البيئة، وتزداد المشكلة عند الجلوس تحت فتحة التكييف مباشرة، أو غسل الوجه بمنتجات قاسية، أو استخدام المقشرات والريتينول بكثرة على بشرة بدأت تفقد رطوبتها بالفعل.

أما الشاشة، فلا توجد أدلة قوية تجعل ضوءها المسؤول الأول عن تغير البشرة خلال ساعات العمل، ويكون أثر الجلوس أمامها أوضح في إجهاد العين وقلة الحركة والتعب العام، لذلك فإن إلقاء اللوم كله على «الضوء الأزرق» قد يصرف الانتباه عن الأسباب الأبسط، وهي الهواء الجاف والروتين القاسي وضعف التهوية.

ولا تحتاج حماية البشرة في المكتب إلى حقيبة مليئة بالمنتجات، بل تبدأ بمرطب مناسب يوضع قبل الخروج إلى العمل، ويفضل أن يكون خالياً من العطر ويحتوي على مواد تجذب الماء أو تدعم الحاجز، مثل الغليسرين أو حمض الهيالورونيك أو السيراميدات، بينما تكون الكريمات والمراهم أكثر فاعلية من المستحضرات الخفيفة لدى من يعانون جفافاً واضحاً، وفق الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وإذا استُخدم رذاذ مرطب خلال اليوم، فمن الأفضل ألا يترك الماء ليتبخر وحده، بل يتبع بطبقة خفيفة من المرطب تحبس الرطوبة، كما يساعد الابتعاد عن تيار المكيف المباشر، واستخدام منظف لطيف، وتقليل التقشير في الأيام التي تشعر فيها البشرة بالشد أو الحكة.

ولا يغني شرب الماء عن الترطيب الموضعي، فالماء ضروري للجسم، لكنه لا يصلح وحده حاجزاً جلدياً أضعفته الرطوبة المنخفضة، كما يبقى واقي الشمس مهماً أثناء الطريق إلى العمل ولمن يجلسون قرب النوافذ ويتعرضون لضوء النهار فترات طويلة.

أما إذا كان أكثر من موظف يعاني تهيج العينين أو الجلد أو الصداع داخل المكان نفسه، فقد تتجاوز المشكلة روتين العناية الشخصي إلى جودة الهواء في المبنى، وهنا يصبح فحص التهوية وتنظيف المرشحات ومراجعة مواد التنظيف أكثر فائدة من شراء منتج جديد، وتوصي وكالة حماية البيئة الأمريكية بإبلاغ إدارة المبنى عن الروائح غير المعتادة والرطوبة والعفن ومشكلات تدفق الهواء.

لا يغير هواء المكتب الوجه في أربع ساعات، لكنه يستطيع كشف نقاط ضعف موجودة في البشرة وتضخيمها، لذلك قد لا تكون المرآة عند الواحدة ظهراً دليلاً على أنك أصبحت أكثر تعباً فجأة.