سوق بـ8.2 مليارات.. كيف ستبدو أسناننا في 2045؟

قد تتغير علاقتنا بالأسنان كثيراً خلال العقدين المقبلين، فسوف يتحول التركيز من بياض الأسنان وانتظام الصف، إلى تدخلات أدق ومواد أرق ومحاولات أكبر للحفاظ على السن الطبيعي أطول فترة ممكنة.

وبحسب «فوغ»، يتضح الاهتمام بهذا المجال حتى على منصات التواصل، فعلى «تيك توك» وحده، يضم وسم «الأسنان» نحو مليون فيديو، بزيادة بلغت 40% خلال 12 شهراً، بينما وصل عدد المنشورات تحت وسم «طب الأسنان» إلى نحو 600 ألف منشور، بزيادة 35%، كما ارتفع استخدام وسم «تبييض الأسنان» بنسبة 40%، ووسم «العناية بالأسنان» بنسبة 90% خلال الفترة نفسها.

وبلغ سوق تجديد الأسنان، الذي يشمل الخلايا الجذعية والمواد الحيوية المستخدمة في ترميم الأنسجة، نحو 4.5 مليارات دولار في 2023، مع توقعات بوصوله إلى 8.2 مليارات دولار بحلول 2033.

ويشمل هذا المجال علاجات تستهدف اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية وبعض وسائل التحفيز الضوئي ضمن خطط علاجية تهدف إلى دعم الأنسجة وتقليل الالتهاب في بعض الحالات.

وفي طب الأسنان التجميلي، تتجه قشور الأسنان، وهي طبقات تجميلية رقيقة تُثبت على السطح الأمامي للسن لتحسين شكله ولونه إلى أن تصبح أرق بشكل واضح، فقد أوردت «فوغ» مثالاً على قشور تصل سماكتها إلى 0.3 مليمتر فقط، وهو ما يسمح في بعض الحالات بتقليل كمية السن التي تحتاج إلى الإزالة قبل تركيب القشرة.

وفي الولايات المتحدة، تتراوح تكلفة القشرة الواحدة بين 900 و2500 دولار، بينما تتراوح في بريطانيا بين 500 و1500 جنيه إسترليني للسن الواحد. وفي بعض الأسواق مثل تركيا والمجر، قد تبدأ تكلفة مجموعة كاملة من القشور من نحو 3000 جنيه إسترليني، فيما قد تتجاوز بعض خطط إعادة تصميم الابتسامة باستخدام قشور فائقة الرقة 20 ألف جنيه إسترليني.

ويتوسع سوق تقويم الأسنان أيضاً، فقد بلغت قيمته نحو 21.23 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 59.31 مليار دولار بحلول 2033.

ويشمل هذا السوق التقويم الشفاف، والتخطيط الرقمي لحركة الأسنان، وتوسيع الفك، وإعادة تنظيم الإطباق.

كما أن هناك اهتمام متزايد بتوسيع الفك في بعض الحالات التي لا توجد فيها مساحة كافية للأسنان، بالتزامن مع تطور أدوات التشخيص والتخطيط الرقمي.

حتى جلسة تنظيف الأسنان التقليدية بدأت تتغير في بعض العيادات، حيث ظهرت جلسات تشمل تنظيفاً منخفض الاحتكاك، وعناية باللثة، واستخدام الضوء ضمن بعض البروتوكولات، مع تركيز أكبر على التدخل المبكر قبل أن تتطور المشكلات.

ويتزايد كذلك الاهتمام بالعلاقة بين صحة الفم والصحة العامة، خصوصاً في ما يتعلق بأمراض اللثة وبعض الحالات المزمنة، وهو ما يدفع نحو توسيع دور الفحص الدوري والعناية الوقائية.

أسنان 2045 قد تختلف في طريقة علاجها أكثر من اختلافها في الشكل وحده، فالقشور ستصبح أرق، والتقويم أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية، والعلاجات تتجه إلى الحفاظ على بنية السن، فيما يواصل سوق تجديد الأنسجة نموه خلال السنوات المقبلة.

النتيجة أن مستقبل طب الأسنان يتحرك نحو تدخل أقل ومواد أدق وعلاجات تهدف إلى الإبقاء على الأسنان الطبيعية لأطول فترة ممكنة.