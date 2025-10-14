دراسة: الإقلاع عن التدخين يبطئ تدهور الذاكرة

خلصت دراسة إلى أن الإقلاع عن التدخين، حتى في مرحلة متقدمة من العمر، يمكن أن يساعد في تباطؤ مشاكل الذاكرة المتعلقة بالعمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه وفقا للخبراء، فإن نتائج الدارسة تعزز الدليل بأن الإقلاع عن التدخين ربما يساعد في الوقاية من الخرف، ولكنهم أكدوا أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث.

وقد قام فريق من جامعة كوليدج لندن بفحص تأثير التدخين على التراجع المعرفي المتعلق بالسن، عندما تتدهور قدرة المرء على التفكير والتعلم والتذكر مع التقدم في العمر.

وتضمنت الدورية، التي نٌشرت في دورية لانسيت هيلثي لونجيفيتي، بيانات من 9436 شخصا يبلغون من العمر 40 عاما وأكثر من 12 دولة.

وأقلع نصف من شملتهم الدراسة عن التدخين، في حين واصل النصف الآخر التدخين.

وقال الباحثون إن هناك " صلة قائمة بين التدخين والصحة المعرفية" ولكن المزايا طويلة المدى للإقلاع عن التدخين " أقل وضوحا".

وأظهر تحليل الاختبارات التي تقيس الذاكرة والطلاقة اللفظية أن نتائج الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين تراجعت بصورة أبطأ خلال ستة أعوام بعد إقلاعهم عن التدخين.

وبالنسبة للمدخنين الذين أقلعوا عن التدخين، فإن التراجع كان أبطأ بنسبة 20% بالنسبة للذاكرة و بنسبة 50% بالنسبة للطلاقة اللفظية.

وقالت الطبيبة ميكايلا بلومبرج، التي تعمل بإدارة علم الأوبئة والرعاية الصحية بجامعة لندن كوليدج " دراستنا تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين ربما يساعد في الحفاظ على صحة معرفية أفضل على المدى الطويل حتى عندما يتم الإقلاع عن التدخين في عمر الخمسين أو أكثر".

وأضاف" نعلم بالفعل أن الإقلاع عن التدخين، حتى في مرحلة متقدمة من العمر، غالبا ما يتبعه تحسن في الصحة البدنية . ويبدو أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الصحة المعرفية ".