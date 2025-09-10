فشل العدالة الأمريكية يكشف وجهه المروع.. الإفراج عن مجرم ينهي حياة لاجئة أوكرانية!

في حادثة هزّت الولايات المتحدة وأثارت غضباً واسعاً، أدى قرار قضائي مثير للجدل إلى الإفراج عن رجل مصاب بالفصام وذي سجل إجرامي طويل، ليعود لاحقاً ويقتل لاجئة أوكرانية شابة على متن قطار في شارلوت بولاية نورث كارولاينا. هذا الإفراج السابق عن المتهم كشف إخفاقات النظام القضائي الأمريكي في مراقبة المجرمين المتكررين، وأثار تساؤلات صادمة حول سياسات الإفراج المبكر وأمن المواطنين الأبرياء.

الحادثة المأساوية راح ضحيتها الشابة الأوكرانية إيرينا زاروتسكا (23 عاماً)، التي قُتلت طعنًا داخل قطار في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا يوم 22 أغسطس 2025. الضحية، التي كانت لاجئة أوكرانية، تعرضت لعدة طعنات في عنقها على يد ديكارلوس براون جونيور في هجوم وصفته الشرطة بالعشوائي وغير المبرر.

فيديو كاميرات المراقبة داخل القطار وثّق اللحظات الأخيرة للضحية، ما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. المتهم قُبض عليه في مكان الحادث وأُدخل المستشفى لعلاج جرح في يده، قبل توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى له، وأمر القاضي بإبقائه قيد الاحتجاز وخضوعه لفحص لتحديد أهليته العقلية، وفقًا لشبكة "CNN".

يُظهر الفيديو زاروتسكا وهي تدخل عربة القطار وتجلس أمام المتهم مباشرةً، مرتدية سماعات أذن وقميصًا يحمل شعار مطعم البيتزا الذي تعمل فيه، ثم انشغلت بهاتفها. بعد حوالي أربع دقائق ونصف، أخرج براون سكينًا من جيبه وطعنها بوحشية.

القاضية أمرت بتقييم حالة براون لمدة 60 يومًا في مستشفى محلي. وقد لفتت الجريمة اهتمامًا واسعًا بعد نشر مقطع الفيديو وانتشاره على منصات التواصل، بما في ذلك "X"، حيث شاركه مستشار البيت الأبيض السابق إيلون موسك عدة مرات.

براون، البالغ من العمر 34 عامًا، لديه سجل إجرامي طويل يشمل 14 اعتقالًا سابقًا، من بينها السرقات المسلحة، وقد وُجهت إليه تهمة اتحادية جديدة في 9 سبتمبر 2025: القتل على متن وسيلة نقل جماعي، وهو جرم قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

الحادث أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث انتقد مسؤولون السياسات القضائية المتساهلة التي سمحت لبراون بالبقاء حرًا رغم سجله الإجرامي. وزير العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل وصفا الحادث بأنه نتيجة مباشرة لسياسات "اللين مع الجريمة".

عمدة شارلوت، في لايلز، اعترفت بوجود خلل في النظام القضائي، وأعلنت عن خطط لتعزيز أمن وسائل النقل العامة ومراجعة شاملة لمنظومة النقل في المدينة.

زاروتسكا، التي كانت تحلم بحياة مستقرة وآمنة في الولايات المتحدة، قُتلت في حادثة عشوائية، ما سلط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وأمن النقل العام، وفشل النظام القضائي في مواجهة المجرمين المتكررين.

الواقعة دفعت وزارة العدل الأمريكية لتوجيه تهم اتحادية جديدة ضد براون، مؤكدين أن التحقيق مستمر وقد تشمل التهم المستقبلية المسؤوليات المرتبطة بسوء استخدام رقم الطوارئ 911.

الحادث أصبح موضوع جدل واسع بين السياسيين، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون الجمهوريون المدن التي يقودها الديمقراطيون، معتبرين الحادث مثالًا صارخًا على فشل السياسات القضائية والليبرالية، داعين الحكومة الفيدرالية لتعزيز الأمن في المراكز الحضرية.

في رد فعلها، شددت عمدة شارلوت على الحاجة إلى تعاون بين الحزبين لمعالجة قضية المجرمين المتكررين، وتوفير الرعاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية ويعيشون في الشوارع، معلنة عن تعزيز الوجود الأمني وإنفاذ القانون في وسائل النقل العام.