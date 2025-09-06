صلاة الخسوف.. سببها وحكمها ووقتها وصفتها ومكان أدائها

تعد صلاة الخسوف من السنن المؤكدة في الإسلام، وهي صلاة تُؤدى عند حدوث ظاهرة خسوف القمر.

وقد ثبتت مشروعيتها بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم، فقد كان يهرع إلى الصلاة عند رؤيتها، ويُستحب أن تُصلّى جماعة في المسجد، ولكن تصح أيضاً فرادى.

وبحسب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تؤدى صلاة الخسوف بسبب خسوف القمر كلياً أو جزئياً. وإذا كان الجزء المخسوف منه قليلاً بحيث لا يظهر للناس، وإنما يدركه أهل الاختصاص في علم الفلك، فلا تُصلَّى حينئذ.

حكمها

صلاة الخسوف مستحبة في حق من تجب عليه الصلاة، ذكراً كان أو أنثى.

وقتها

وقت صلاة الخسوف هو الليل فقط.

صفتها

صلاة الخسوف ركعتان تؤدى كصلاة النوافل المعتادة، ويُستحب الجهر فيها لأنها نافلة ليلية. كما يُستحب تكرارها ركعتين ركعتين حتى ينجلي الخسوف عن القمر، أو يغيب بالأفق، أو يطلع الفجر.

مكان أدائها

يُستحب فعلها في البيت، وصلاتها فرادى، ولا بأس عند جمع من أهل العلم أن تُصلَّى جماعة في المسجد كصلاة الكسوف وصفتها: ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان.

الخسوف الكلي

ويشهد العالم والوطن العربي مساء الأحد 7 سبتمبر 2025 خسوفًا كلياً للقمر يُعرف "القمر الدامي" ، بسبب تحوّل لونه إلى الأحمر أثناء مروره في ظل الأرض ليمنح فرصة فريدة لمتابعة مشهد سماوي بديع تتحول فيه أنوار القمر البيضاء إلى حُمرة دموية آسرة.

في الإمارات يبدأ الخسوف عند 7:28 مساءً، ويصل إلى أقصاه في 10:11 مساءً، وينتهي تمامًا عند 00:55 صباح الاثنين.

وأكدت جمعية الإمارات للفلك أن الحدث سيكون مرئيا في جميع مناطق الدولة، حيث سيمر القمر بالكامل داخل ظل الأرض، مشيرة إلى أن التوقيت المحلي للمراحل سيكون كالتالي:

7:28 مساءً بداية مرحلة شبه الظل.

8:27 مساءً بداية الخسوف الجزئي.

9:30 مساءً بداية الخسوف الكلي.

10:10 مساءً ذروة الخسوف.

10:53 مساءً نهاية الخسوف الكلي.

11:56 مساءً نهاية الخسوف الجزئي.

00:55 صباحا نهاية الظاهرة بخروج القمر من شبه الظل.

وفي مصر يبدأ الخسوف عند 6:28 مساءً، ويبلغ ذروته عند 9:12 مساءً.