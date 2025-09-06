طائر فلامنجو يستنفر الشرطة الألمانية

تسبب طائر فلامنجو تواجد بعيدا عن موطنه في استنفار الشرطة بمنطقة الغابة السوداء الألمانية مساء الجمعة.

وأفادت الشرطة بأنه عُثر على الطائر نائما على ساق واحدة في بحيرة تيتيزيه في الغابة السوداء بجنوب غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة: "اعتدنا على توافد الكثير من السائحين، وخاصة القادمين من المناطق الجنوبية الذين يزورون مواقع الغابة السوداء الخلابة، وبحيرة تيتيزيه تحديدا، لكننا لا نشاهد طائر فلامنجو في المنطقة يوميا".

ولا تعتبر طيور الفلامنجو من الطيور الأصلية في المنطقة، ما صعّب على الشرطة تحديد الخبراء الذين يجب الاتصال بهم لتقييم ما إذا كان الطائر بحاجة إلى مساعدة.

ومع ذلك، تلقى أفراد الشرطة إشارة من نشطاء حقوق الحيوان تفيد بأن ريش الطائر، الذي لا يزال رماديا، يُشير إلى أنه طائر صغير.

وبحسب بيان الشرطة أبى الطائر "بشكل قاطع الكشف عن أي معلومات إضافية عن هويته"، موضحة أن حلقة التعريف الخاصة ببياناته كانت مثبتة على ساقه المغروسة تحت الماء.

وأضاف البيان أن الشرطة قررت في النهاية الإمساك بطائر الفلامنجو ونقله إلى مركز إيواء طارئ للحيوانات.

وتعيش طيور الفلامنجو في أفريقيا وآسيا والأمريكتين وجنوب أوروبا. ومع ذلك، توجد أيضا مستعمرة صغيرة في ألمانيا في مونسترلاند، على بُعد حوالي 500 كيلومتر شمال مكان العثور على الطائر الصغير.

وتتكاثر بعض طيور الفلامنجو في مونسترلاند منذ عدة عقود في محمية "تسفيلبروكر فين" الطبيعية على الحدود الهولندية.