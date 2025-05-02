بعد 53 عاماً... سفينة الفضاء السوفييتية العالقة تعود إلى الأرض

توقع مراقبون عودة مركبة فضائية من الحقبة السوفييتية إلى الأرض قريبا، بشكل غير خاضع للسيطرة، في غضون أول أسبوعين من مايو، وكان من المفترض أن تهبط على كوكب الزهرة في سبعينات القرن الماضي.

وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط السفينة الفضائية التي يبلغ وزنها نصف طن أو مقدار ما سيتبقى منها في رحلة العودة.

ويتوقع العالم الهولندي ماركو لانجبروك أن تعود مركبة كوزموس 482 الفضائية، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض مرة أخرى في حوالي العاشر من مايو الجاري.

وبحسب تقديراته، فإنها ستعود بسرعة 150 ميلا في الساعة (242 كيلومترا في الساعة)، إذا ظل جسمها سليما.

وقال لانجبروك في رسالة بالبريد الإلكتروني: "رغم أن الأمر لا يخلو من مخاطر، يتعين علينا عدم الإفراط في الشعور بالقلق".

وأضاف أن فرصة اصطدام المركبة الفضائية بشخص ما أو شيء ما ضئيلة، ولكن "لا يمكن استبعاد ذلك تماما".

وكان الاتحاد السوفييتي قد أطلق المركبة كوزموس 482 عام 1972، وهي واحدة من سلسلة من بعثاته الفضائية إلى كوكب الزهرة. ولكنها لم تخرج أبدا من مدار الأرض وظلت عالقة بسبب عطل في الصاروخ الذي أطلقها.