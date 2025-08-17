سقط في غرفتها.. قصة نجاة سيدة من نيزك عمره 4.5 مليارات سنة

لم تكن آن هودجز تتخيل أن قيلولتها الهادئة بعد ظهر يوم من أيام نوفمبر 1954 ستتحول إلى لحظة تاريخية ستدخل بها كتب الغرائب. فقد كانت آن، البالغة من العمر 34 عامًا، تغفو على أريكة غرفة معيشتها في منزلها بألاباما، حين اخترق نيزك بحجم ثمرة الجريب فروت سقف المنزل، وارتد عن جهاز راديو خشبي قبل أن يصطدم بجسمها مسببًا كدمة طفيفة في وركها، لتصبح الحالة الوحيدة الموثقة لشخص أصيب مباشرة بنيزك.

أثار هذا الحدث ضجة كبيرة في بلدة سيلاكوجا الصغيرة، حيث شاهد السكان المحليون خطًا ساطعًا في السماء ظنوا في البداية أنه صاروخ أو تحطم طائرة، في وقت كانت فيه المخاوف من الحرب الباردة والأطباق الطائرة شائعة. هرعت الشرطة والطبيب إلى المنزل فور علمهم بالحادثة، وتبين أن النيزك من نوع الكوندريت الحجري، ويتكون أساسًا من الحديد والنيكل، ويقدر عمره بحوالي 4.5 مليارات سنة، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

النيزك، الذي يُعرف باسم نيزك هودجز، انقسم إلى شظيتين قبل اصطدامه بآن، حيث اكتشف المزارع جوليوس كيمبيس ماكيني الشظية الأخرى على بعد أميال قليلة وباعها لاحقًا لمصلحة معهد سميثسونيان. أما قطعة النيزك التي أصابت آن، فقد أثارت نزاعات قانونية حول ملكيتها، قبل أن تتدخل القوات الجوية الأمريكية لتحديد مصدره، وفي نهاية المطاف تم التبرع بها لمتحف ألاباما للتاريخ الطبيعي، حيث لا تزال معروضة حتى اليوم.

القصة لم تقتصر على الحدث نفسه، فقد لاحق شهرة آن الهودجز مشهد حياتها اليومية، وظهرت في البرامج التلفزيونية، وأصبحت حديث الصحافة الوطنية، رغم شعورها بالانزعاج من الشهرة المفاجئة. وقد أدت الحادثة إلى بعض التوترات الأسرية، حيث حاول زوجها الاستفادة من النيزك ماليًا، لكنهما انفصلا لاحقًا عام 1964.

تظل حادثة آن هودجز فريدة من نوعها، لكنها ليست الوحيدة من نوعها في التاريخ، فقد أفادت تقارير لاحقة بمحاولات تصادم نيازك بأفراد آخرين، مثل حادثة عام 1992 في أوغندا، وحوادث نادرة أخرى في الهند والسليمانية بإقليم كردستان العراق.

وفقًا لوكالة ناسا، تضرب الأرض يوميًا أكثر من 100 طن من الغبار والحطام الفضائي، لكن معظم هذه المواد تحترق في الغلاف الجوي، ويصل منها حوالي 1,800 نيزك إلى اليابسة سنويًا. ومع ذلك، فإن احتمالية إصابة إنسان مباشرة تظل ضئيلة للغاية، مما يجعل قصة آن هودجز استثنائية بحق.