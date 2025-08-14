القمر الدموي.. خسوف كلي مذهل يضيء السماء وهذا موعده





في لحظة سماوية فريدة، سيشهد العالم في 7 سبتمبر 2025 حدثًا مذهلًا وهو خسوف كلي للقمر يُعرف باسم "القمر الدموي"، حيث يتحول القمر إلى لون أحمر غامق ساحر، في مشهد سحري سيكون مرئيًا تقريبًا لكل سكان الكرة الأرضية.

ستستمر مرحلة الخسوف الكلي للقمر لمدة 82 دقيقة، يكون فيها القمر مغطى بالكامل بظل الأرض. هذه اللحظة نادرة جدًا، وتمنح ملايين الناس حول العالم فرصة لمشاهدة منظر سماوي مذهل يُعد من أجمل الظواهر الفلكية خلال السنوات القادمة.

ما هو القمر الدموي؟

يظهر القمر الدموي أثناء الخسوف الكلي، عندما تصطف الأرض تمامًا بين الشمس والقمر، مُلقيةً ظلها على سطح القمر. أثناء مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، ينحني الضوء ويتشتت، فتصل الأطوال الموجية الطويلة للضوء الأحمر والبرتقالي إلى القمر، بينما تُمتص أو تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء الأقصر. النتيجة: قمر يبدو بلون أحمر نحاسي داكن، مما أكسبه لقب "القمر الدموي".

يعتبر هذا الحدث متعة نادرة لهواة رصد السماء، إذ لا يحدث الخسوف الكلي إلا مرة كل 18 شهرًا تقريبًا، لكن ليس كل خسوف ينتج درجات حمراء زاهية. يعتمد لون القمر على الظروف الجوية على الأرض، مثل التلوث أو النشاط البركاني وموقع الشمس. كلما غاص القمر في ظل الأرض أكثر، أصبح اللون أعمق وأكثر وضوحًا، مما يجعل المشهد أكثر كثافة وإبهارًا. المزج بين فيزياء الغلاف الجوي والمحاذاة الكونية يجعل كل قمر دموي حدثًا فريدًا ومثيرًا.

متى وأين سيكون مرئيًا؟

سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيًا لحوالي 77% من سكان العالم، ليكون أحد أكثر الخسوفات مشاهدةً في التاريخ الحديث. سيمتد الخسوف من الساعة 15:28 حتى 20:55 بتوقيت غرينتش، وستستمر مرحلة الكسوف الكلي لمدة 82 دقيقة.

أفضل المشاهد ستكون في آسيا وغرب أستراليا وجنوب أفريقيا:

آسيا: الهند، الصين، اليابان – رؤية ممتازة خصوصًا في المساء عندما يكون القمر مرتفعًا في السماء.

أستراليا: غرب البلاد، حيث السماء صافية وتلوث الضوء ضئيل.

جنوب أفريقيا: مناطق مثل كيب تاون، ظروف مثالية لمراقبة الحدث.

في أوروبا، سيكون الخسوف جزئيًا، لكن القمر سيظهر باللون الأحمر الداكن عند شروقه، مما يخلق منظرًا خلابًا في مدن مثل برلين، باريس، ولندن.

اللون الأحمر للقمر الدموي

يتحول القمر إلى اللون الأحمر نتيجة دخول ضوء الشمس غير المباشر عبر الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف. الأطوال الموجية الزرقاء القصيرة تتشتت، بينما تمر الأطوال الموجية الحمراء الطويلة لتضيء سطح القمر، وهي ظاهرة تُعرف باسم تشتت رايلي، نفس الظاهرة التي تجعل غروب الشمس يبدو أحمر.

إذا كان الغلاف الجوي نظيفًا، قد يظهر القمر أحمرًا قليلًا فقط، أما إذا كان الجو مليئًا بالغبار أو التلوث، كما بعد الانفجارات البركانية، فقد يصبح اللون أعمق وأكثر قتامة، ليحصل على الاسم الشهير "القمر الدموي". كلما غاص القمر في ظل الأرض أكثر، أصبح اللون أكثر تشبعًا، ليصبح المشهد أكثر دراماتيكية وروعة، وفقًا لموقع ديلي غالكسي.

ظل الأرض يتكون من جزأين: شبه الظل (ظل خارجي فاتح) والظل الداخلي الداكن. أثناء الخسوف الكلي، يغوص القمر في الظل بالكامل، وينحني ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي نحو القمر، مما يُضفي اللون الأحمر المميز.