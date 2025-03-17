32 عملاً فنياً بمعرض رمضان التشكيلي في رأس الخيمة



افتتح معرض رمضان التشكيلي 2025 دورته الأولى بصالة ديزاين غاليري في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، حيث اجتمع فنانون ومصورون من 11 دولة حول العالم للاحتفاء بالفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي في أجواء رمضانية روحانية، ويضم المعرض 32 عملاً فنياً متنوعاً، يعكس تنوع الأعمال المشاركة تمازج الثقافات وتلاقي الفنون من مختلف البلدان.



وأوضح المهندس طارق إبراهيم السلمان، مدير المعرض ومؤسس الصالة، يشارك في معرض رمضان 13 فناناً من الإمارات وعشر دول عربية وصديقة، ويأتي المعرض دعماً للمواهب الإماراتية والمقيمة واحتفاءً بعام المجتمع 2025 وبشهر رمضان المبارك، ويتيح المعرض الفرصة أمام الموهوبين من الفنانين التشكيلين والمصورين الفوتوغرافيين المشاركين لتبادل الخبرات والمهارات، والاطلاع على تجربة ديزاين غاليري في الاحتفاء بالمواهب وإتاحة الفرصة أمام الناشئين بدخول الدورات المتخصصة.



وأشار إلى أن ديزاين غاليري تأسس ليكون بيتاً للفنانين التشكيلين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفن التشكيلي برأس الخيمة، ويعد المعرض الدائم بالغاليري فرصة لدعم رواد التشكيل ولإطلاع الجمهور على إبداعات الفنانين التشكيلية والفوتوغرافية من مختلف المدارس الفنية من اللوحات والصور والمشغولات الفنية اليدوية.