ببغاء يطيح بعصابة مخدرات بطريقة غير متوقعة

في واقعة مثيرة وغير متوقعة، لعب ببغاء دورًا رئيسيًا في كشف شبكة تجارة مخدرات ضخمة كانت تعمل في الخفاء لفترة طويلة.

وفي التفاصيل فقد تمكنت الشرطة في انجلترا من الإطاحة بعصابة كبيرة لتجارة المخدرات بعد أن ساعد ببغاء ناطق في كشف خبايا العمليات الإجرامية. حيث أُعلم الببغاء أحد أفراد العصابة كيفية نطق العبارات المستخدمة في الترويج للمخدرات مثل "اثنان مقابل 25"، مما ساهم في توجيه ضربات حاسمة للعصابة.

جاء ذلك أثناء مداهمة نفذتها الشرطة البريطانية في عدة منازل بمدينة بلاكبول، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الهيروين والكوكايين، بالإضافة إلى القبض على المتورطين، وفقا لـ "بي بي سي".

تولى زعيم العصابة، آدم جارنيت (35 عامًا)، إدارة شبكته الإجرامية من داخل السجن خلال الفترة من 2023 إلى 2024، حيث كشفت التحقيقات عن مقاطع فيديو مخزنة في هاتفه المحمول تظهر كميات ضخمة من المخدرات، بالإضافة إلى لقطات لببغاء صديقته الأليف "مانجو" وهو يتحدث ويلعب بأموال متعلقة بالعمليات.

وبعد تحليل بيانات هاتف جارنيت، حددت الشرطة أبرز شركائه، وهم: شانون هيلتون (29 عامًا)، التي لم تثبت إقامتها في مكان ثابت، دالبير ساندو (41 عامًا) من بيتش رود في كليفليز، وجيسون جيراند (50 عامًا) من شور رود في ثورنتون-كليفليز.

وعُثر على فيديو في هاتف هيلتون يظهرها وهي تعلم الببغاء نطق عبارة "اثنان مقابل 25" وسط وجود طفل، مما أكد دورها في دعم الشبكة.

كما كشف هاتف ساندو عن وجود سجلات دقيقة تتضمن قوائم الأسعار والمعاملات المالية، بالإضافة إلى بحثه عن روابط تتعلق بحدود المقاطعات، مما يدل على محاولات تنظيم وتوسيع نشاطات العصابة.

على الرغم من وجوده في السجن، حافظ جارنيت على قنوات اتصال فعالة مع معظم أعضاء العصابة، وفقًا لما ذكرته شرطة لانكشاير.

كما عُثر على مقاطع فيديو في هاتف عضو آخر بالعصابة، جاريث بورجيس (45 عامًا) من ليجتون بوزارد، تُظهره يسير في المنتجع حاملاً مبالغ مالية كبيرة ويغني عن جرائمه، ما يبرز ثقة العصابة بسطوتها.

في محكمة بريستون كراون، أقر 15 عضوًا من العصابة بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات خلال الفترة من فبراير 2023 إلى يوليو 2024.

وقد صدر الحكم بسجن جارنيت لمدة 19 عامًا وستة أشهر، وهيلتون 12 عامًا، وساندو 10 سنوات، وجيراند ثماني سنوات وثلاثة أشهر، وبورجيس سبع سنوات وأربعة أشهر.

وفيما يتعلق بكلوي ستوت وريان بلاك، صدر بحقهما الحكم غيابيًا بعد غيابهما عن جلسة النطق بالحكم، مع إصدار أوامر بالقبض عليهما. حيث حكم على ستوت (24 عامًا) بالسجن سبع سنوات، وعلى بلاك (27 عامًا) خمس سنوات.

وقال الرقيب المحقق أنتوني ألفز: "التحقيقات مستمرة لتحديد مكان كلوي ستوت وريان بلاك، اللذين لم يحضرا جلسة الحكم. ندعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات حول مكان وجودهما."

وأضاف: "سنواصل جهودنا الحثيثة لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية، سواء كانت تعمل خلف القضبان أو خارجها."

وأكدت الشرطة البريطانية أن هذه القضية تمثل مثالاً على الجهود المستمرة لتفكيك العصابات المنظمة، التي تدير عملياتها غير القانونية حتى في حال وجود قادتها خلف القضبان.