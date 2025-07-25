"السفير المزيّف".. أغرب قضايا الاحتيال في الهند

في واحدة من أغرب قضايا الاحتيال في الهند، ألقت شرطة ولاية أوتار براديش القبض على رجل يُدعى هارشفاردان جين، يبلغ من العمر 47 عامًا، بعد اكتشافه يدير سفارات مزيفة تمثل دولًا ليس لها وجود ، من منزل مستأجر في مدينة غازي آباد.

وبحسب تقرير لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية كشفت الشرطة أن جين أنشأ بعثة دبلوماسية مزعومة باسم "سفارة ويستاركتيكا" – وهي دولة غير معترف بها تقع في الجزء الغربي من القارة القطبية الجنوبية – وكان يزعم أنه سفيرها الرسمي داخل الهند.

قنصل وسفير لدول لا وجود لها

التحقيقات كشفت أن المتهم لم يكتفِ بتمثيل "ويستاركتيكا"، بل ادعى أيضًا أنه سفير أو قنصل لـ "دول مجهرية" مثل:

سيبورجا: إمارة غير معترف بها تقع في منطقة ليغوريا الإيطالية قرب الحدود الفرنسية.

لادونيا: دولة صغيرة أعلنت نفسها على ساحل السويد.

وتُعرف "الدول المجهرية" بأنها كيانات تُعلن نفسها دولًا مستقلة دون اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو أي جهة دولية، ولا تعترف بها الحكومة الهندية.

كيف تعمل السفارة الوهمية؟

كان جين قد حصل على "تعيينات فخرية" من بعض تلك الدول المجهرية، مثل تعيينه مستشارًا لسيبورجا عام 2012، وقنصلًا فخريًا لوستاركتيكا عام 2016، ثم حوّل أحد العقارات السكنية في حي كافي ناجار الراقي بمدينة غازي آباد إلى ما يشبه القنصلية.

ورفع أعلامًا متعددة تمثل تلك "الدول"، وزوّد سيارته الفاخرة بأرقام دبلوماسية، وتظاهر بأنه يمثّل جهات رسمية أمام رجال الأعمال.

ما عثرت عليه الشرطة أثناء المداهمة

خلال مداهمة "السفارة" المزعومة، صادرت شرطة أوتار براديش مجموعة ضخمة من الأدلة على عملية الاحتيال، أبرزها:

عملات أجنبية و 4 سيارات فاخرة من بينها مرسيدس وأودي، 20 لوحة رقمية مزوّرة بلوحات دبلوماسية، 12 جواز سفر مزورًا، بطاقتا PAN مزورتان، 34 ختمًا لدول مختلفة، 12 ساعة فاخرة، هاتف محمول، جهاز كمبيوتر محمول، ووثائق مشبوهة.

وقال راج كومار ميشرا، من شرطة نويدا، إن المتهم اعترف أثناء التحقيق بأنه كان يدير السفارة الوهمية بهدف: خداع رجال أعمال بادعاء تقديم تسهيلات دبلوماسية وتشغيل شبكة حوالة مالية غير قانونية عبر العملات الأجنبية.

وأضاف ميشرا: "عندما تم استجواب جين حول مصدر سياراته، والأعلام، وأرقام التسجيل الدبلوماسية، اعترف بأن كل ذلك كان جزءًا من عملية احتيال منظمة لإقناع الضحايا بتوفير وظائف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

منزل فخم

يُذكر أن جين بدأ عملياته في عام 2016 من منزل والده قبل أن ينتقل قبل 5 أشهر فقط إلى مبنى آخر في نفس الحي، برفقة زوجته وابنه، مستأجرًا العقار بينما بقي والده في المنزل السابق.

بلاغات ومصادر مركزية تكشف القضية

تم الكشف عن العملية بعد ورود معلومات من مصادر متعددة خلال الأيام الأخيرة، تشير إلى تحركات مريبة لرجل يستخدم سيارات بلوحات دبلوماسية، ويرفع أعلام دول غريبة على سياراته ومنزله.

وبحسب تقرير المعلومات الأولي (FIR)، الذي قدّمه المفتش ساشين كومار من فرقة العمل الخاصة، فقد تم التواصل مع جهات مركزية في الحكومة، التي أكدت أنه لا يمكن لأي جهة إنشاء سفارة دون موافقة وزارة الشؤون الخارجية في الهند.

وأوضحت الشرطة أن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة الهند، وهو ما دفع لشن المداهمة والقبض على المتهم.

المتهم في الحبس القضائي

تم عرض جين على محكمة في ولاية أوتار براديش يوم الأربعاء، حيث قررت المحكمة حبسه قضائيًا لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق، فيما تواصل الشرطة فحص الأجهزة المضبوطة وتتبع الضحايا المحتملين في قضيته.