لا تترك هذا الجهاز موصولًا بالكهرباء قبل النوم.. يضاعف فاتورتك

في ظل التزايد المستمر في أسعار الكهرباء حول العالم، يواجه المستهلكون تحديات متزايدة في محاولة تقليل فواتيرهم الشهرية دون المساس براحتهم اليومية. ولكن، هل تعلم أن عادة بسيطة يومية قد تكون السبب وراء ارتفاع فاتورتك بشكل غير مبرر؟ نعم، إنه الشاحن الكهربائي الذي تستخدمه لشحن هاتفك أو أجهزتك الإلكترونية.

يُعرف استهلاك الكهرباء من الأجهزة الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي دون استخدامها المباشر باسم "الطاقة الوهمية" أو "الطاقة الاحتياطية". هذه الطاقة الخفية تُعتبر عدوًا صامتًا يرفع من فاتورة الكهرباء دون أن يشعر به معظم المستخدمين.

وتشير بيانات معهد تنويع وتوفير الطاقة (IDAE) إلى أن الطاقة الوهمية قد تمثل ما يصل إلى 11% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل سنويًا. وإذا أضفت استهلاك جميع الأجهزة المتصلة والتي تعمل في وضع الاستعداد، ستلاحظ أن فاتورتك ترتفع دون أن تعرف السبب.

الشواحن.. المصدر الأكبر للطاقة الوهمية

بين كل الأجهزة المنزلية، يحتل الشاحن الكهربائي مكانة خاصة في قائمة مستهلكي الطاقة الوهمية. فحتى عندما يكون الشاحن غير متصل بالجهاز الإلكتروني، فإن وجوده موصولًا بالكهرباء يسمح له بسحب الطاقة بشكل مستمر.

هذا الاستهلاك المستمر ليس فقط مكلفًا ماليًا، بل يمكن أن يؤدي إلى مشكلات أمنية. فالشواحن التي تبقى موصلة بالكهرباء لفترات طويلة، وخاصة تلك ذات الجودة الرديئة، معرضة للارتفاع في درجة الحرارة، مما قد يسبب تلف الشاحن أو حتى نشوب حرائق في المنزل.

نصائح لتوفير المال وحماية منزلك

فصل الشواحن فور الانتهاء من الشحن: الخطوة الأبسط والأكثر فعالية لتجنب استنزاف الكهرباء.

استخدام مشترك كهربائي بمفتاح إيقاف: يمكن من خلاله فصل عدة أجهزة كهربائية دفعة واحدة بسهولة.

اعتماد المقابس الذكية: التي تتيح جدولة مواعيد تشغيل وإيقاف الأجهزة تلقائيًا لتوفير الطاقة.

شراء شواحن ذات جودة عالية: لضمان سلامة الاستخدام وتقليل مخاطر ارتفاع الحرارة.

توفير الكهرباء لا يعني فقط خفض الفواتير، بل يساهم أيضًا في تقليل البصمة الكربونية وحماية البيئة من التلوث الناتج عن توليد الطاقة. كما أن اتباع هذه العادات يعزز السلامة المنزلية ويقلل من مخاطر الحوادث الكهربائية.

عادة بسيطة مثل ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء أثناء عدم استخدامه يمكن أن تؤدي إلى مضاعفة فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى خلق مخاطر أمنية غير ضرورية في المنزل. باتباع خطوات الوقاية البسيطة هذه، يمكن لكل فرد أن يحسن من استهلاك الطاقة، يوفر المال، ويحافظ على سلامة منزله.