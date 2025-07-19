المسلات الناقصة.. كيف رفع قدماء المصريين أطنان الحجارة بلا آلات؟

في قلب محاجر أسوان، تقف المسلات الناقصة شاهدةً على عبقريةٍ هندسية خارقة، وإرادةٍ لا تلين. هذه الكتل الحجرية العملاقة، التي تفوق أوزانها أحيانًا ألف طن، تُعد من أعظم الشواهد على تطور الهندسة والعمارة في مصر القديمة. وعلى الرغم من أنها لم تُنقل أو تُنصب، إلا أنها تسرد بصمتها حكاية طموح حضارةٍ كانت تسبق عصرها.

صُممت المسلة بهيئة مربعة القاعدة وهرمية القمة، وكانت تُقام غالبًا عند مداخل المعابد، في أزواج متقابلة، محاطة بالنقوش الهيروغليفية التي تخلّد إنجازات الحكام.



لكن المسلات الناقصة — التي ما زالت مستقرة في أرضها — تكشف الجانب الآخر من القصة: لحظات الفشل، والتوقف، والقرارات الصعبة التي ربما حالت دون استكمال العمل، بسبب شروخ في الحجر أو تغييرات سياسية.

في محاجر الجرانيت بأسوان، كان الحرفيون القدماء يستخدمون أدوات بدائية مثل كرات "الدوليريت" لاقتطاع الصخور. تُظهر الدقة المذهلة في العمل فهمًا عميقًا لطبيعة المادة، رغم غياب المعدات الحديثة، عملية فصل المسلة من قلب الصخر كانت تستغرق سنوات، وتستلزم جهدًا جماعيًا وتخطيطًا محكمًا.

وعند الحديث عن النقل، تتجلى عبقرية المصريين القدماء. يُعتقد أنهم استخدموا زلاجات خشبية وبكرات مُزيتة، وجرّوها إلى نهر النيل حيث تُنقل عبر صنادل ضخمة. هذه العملية تطلبت دقة هندسية هائلة، وكان أي خلل فيها يُمكن أن يؤدي إلى كارثة.

أما نصب المسلة بشكل عمودي، فكان الإنجاز الأبرز. نظريات متعددة تُشير إلى استخدام المنحدرات، أو حفَر الرمل التي تُفرغ تدريجيًا، أو حتى أنظمة روافع معقدة. كل ذلك يكشف عن مستوى عالٍ من الفهم للفيزياء والتوازن.

وقد كان لعلم الفلك دورٌ رئيسي في توجيه المسلات، لتكون محاذية لمسار الشمس أو النجوم، وهو ما يربطها مباشرة بالمعتقدات الدينية والسياسية، ويؤكد على المعرفة الفلكية المتقدمة آنذاك، وفقا لـ "discoverwildscience".

ما زالت هذه الإنجازات تُثير إعجاب المهندسين المعاصرين، فالمبادئ التي استخدمها المصريون — من التوازن والرفع والتنسيق الجماعي — تُطبّق حتى اليوم في مشاريع البنية التحتية الضخمة.

المسلات غير المكتملة تُقدم دروسًا ثمينة عن التصميم، والصبر، والتغلب على التحديات. إنها ليست مجرد شواهد حجرية مهجورة، بل مرآةٌ لطموح إنساني لا ينكسر. حتى المحاولات التي لم تكتمل، تُظهر جانبًا من عظمة الحضارة التي واجهت المستحيل بالإرادة والمعرفة.

مع استمرار البحث الأثري المدعوم بالتقنيات الحديثة مثل الرادار والنمذجة ثلاثية الأبعاد، يتعمق فهمنا لهذه الإنجازات يوماً بعد يوم، مما يربط الماضي بالحاضر في قصة ملهمة تتجاوز حدود الزمان والمكان.