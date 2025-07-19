لا تضبط المكيف على هذه الدرجة.. كيف تبرد منزلك وتخفض فاتورة الكهرباء؟

مع اشتداد موجات الحر في مناطق عديدة حول العالم، أصبح مكيف الهواء المنقذ الأول داخل المنازل والمكاتب. لكن مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، بدأ الكثيرون يتساءلون: كيف نستخدم التكييف دون أن نحترق من فواتير الكهرباء؟

الخبراء يحذّرون من مفاهيم خاطئة شائعة، ويوضحون أن الطريقة التي نستخدم بها مكيف الهواء قد تكون العامل الأساسي في تحديد حجم استهلاك الطاقة. وقدّم متخصصون في قطاع التبريد سلسلة من النصائح العملية لمساعدتك على الحفاظ على برودة الجو والتقليل من قيمة فواتير الكهرباء.

رغم الاعتقاد السائد بأن ضبط التكييف على 18 أو 20 درجة سيُبرّد الغرفة بسرعة، فإن هذا غير صحيح. معظم الأجهزة الحديثة تبرّد الغرفة بنفس السرعة تقريبًا بغض النظر عن الإعداد، ولكن كلما كانت الفجوة بين درجة الحرارة المطلوبة ودرجة الحرارة الخارجية أكبر، زاد استهلاك الكهرباء.

ما هي الدرجة المثالية؟

الدرجة المثالية بين 24 و26 مئوية ، فهي فعّالة، مريحة، وتوفّر الطاقة.

لا تُطفئه نهائيًا… التشغيل المستمر أفضل أحيانًا!

قد يبدو من المنطقي إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند مغادرة الغرفة لفترة قصيرة، ثم إعادة تشغيله لاحقًا. لكن الحقيقة أن الجهاز يستهلك أكبر قدر من الطاقة عند بدء التشغيل. لذا، إذا كنتَ ستعود قريبًا، من الأفضل إبقاؤه يعمل على درجة معتدلة بدلًا من إيقافه ثم تشغيله مجددًا.

حجم التكييف مهم

اختيار مكيف أكبر لا يعني دائمًا تبريدًا أفضل. إذا تجاوزت قدرة الجهاز احتياج الغرفة، سيؤدي ذلك إلى تبريد سريع غير متوازن، ويستهلك كهرباء أكثر من اللازم دون فائدة حقيقية.

التكييف لا يُنقّي الروائح!

يعتقد البعض أن الهواء البارد يزيل الروائح الكريهة، لكن الواقع عكس ذلك. التكييف قد ينشر الروائح بدلًا من التخلص منها. إذا كنت ترغب في تحسين جودة الهواء، تأكّد من وجود فلاتر تنقية أو استخدم أجهزة مخصصة لمعالجة الروائح.

الفرق بين 22 و25 درجة... ليس فقط في الراحة، بل في الفاتورة أيضًا

كل درجة أقل تعني استهلاكًا أكبر. في درجات الحرارة المرتفعة بالخارج، كلما اقتربت من 25 مئوية، قلّ الفرق بين الداخل والخارج، ما يُقلل من الجهد على الضاغط وبالتالي يُخفّض استهلاك الكهرباء.

أهم النصائح لتوفير الطاقة مع التكييف:

اضبط درجة الحرارة بين 24-26 مئوية.

لا تُوقف الجهاز لفترات قصيرة.

تأكد من عزل النوافذ جيدًا لتقليل تسرب الحرارة.

نظّف الفلاتر دوريًا لرفع كفاءة الجهاز.

استخدم المراوح لدعم توزيع الهواء وتخفيف الحمل على التكييف.

في ظل تغيّر المناخ وزيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية، لم يعد تكييف الهواء رفاهية، بل ضرورة. لكن استخدامه بذكاء هو ما يصنع الفرق بين صيف مريح وفاتورة مؤلمة.