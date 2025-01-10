ارتفاع درجات الحرارة العالمية في 2024 بمتوسط 1.6 درجة مئوية

أفاد تقرير نشر اليوم الجمعة بأن عام 2024 كان هو أول عام تكون فيه درجات الحرارة في المتوسط أعلى من المعيار المناخي البالغ 5ر1 درجة مئوية منذ بدء التسجيل.

وهذا ما جعله أيضا العام أيضا الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التي قدمت في الأشهر الأخيرة تقديرات أولية مماثلة.

ووفقا لأحدث البيانات، كان العام الماضي أكثر حرارة بمقدار 6ر1 درجة مئوية مقارنة بمتوسط درجة الحرارة المقدر للفترة من 1850 إلى 1900، وهي الفترة المرجعية قبل الثورة الصناعية.

وفي الوقت نفسه، كانت كل سنة من السنوات العشر الماضية (2015-2024) ضمن العشر سنوات الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات.