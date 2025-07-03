بي .بي.سي ترفض البث المباشر للحفلات الموسيقية "عالية المخاطر"





قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس إنها لن تبث أو تذيع البث المباشر لأي حفل موسيقي ترى أنه ينطوي على "مخاطر عالية"، وذلك بعد أن تعرضت لانتقادات واسعة بسبب عرضها حفلا لفرقة بوب فيلان شمل هتافا ضد الجيش الإسرائيلي في مهرجان جلاستونبري.

وقالت بي.بي.سي إنه كان يتعين عليها إيقاف البث المباشر لعرض بوب فيلان في المهرجان الموسيقي يوم السبت والذي تضمن هتافات على المسرح "الموت الموت للجيش الإسرائيلي".

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا جنائيا منذ ذلك الحين لاحتمال وجود مخالفات للنظام العام. وأدان رئيس الوزراء كير ستارمر بي.بي.سي لبثها العرض، فيما قالت هيئة تنظيم الاتصالات إن هناك أسئلة يتعين على بي.بي.سي الإجابة عليها.

وصفت بي.بي.سي الهتافات بأنها معادية للسامية. ونشرت اعتذارا للمشاهدين اليوم، وقالت إنها ستتخذ إجراءات‭‭ ‬‬ منها تغيير سياسة البث المباشر لبعض العروض الموسيقية.

وأضافت في أحدث بياناتها "نأسف بشدة لظهور مثل هذا السلوك المسيء والمشين على شاشة بي.بي.سي ونريد أن نعتذر لمشاهدينا ومستمعينا وخاصة المجتمع اليهودي".

وقبل مهرجان جلاستونبري، قالت هيئة الإذاعة البريطانية إنها حددت عرض بوب فيلان بالإضافة إلى ستة عروض أخرى بأنها عالية المخاطر.

وقالت بي.بي.سي إن الأداء في جلاستونبري كان تحت المراقبة، ورغم تنبيه كبار الموظفين، قرر فريق التحرير عدم قطع البث، وهو ما أكدت هيئة الإذاعة أنه كان خطأ.

وجاء في البيان "نتخذ إجراءات لضمان المساءلة المناسبة لمن تثبت مسؤوليتهم عن تلك الإخفاقات خلال البث المباشر".