أناشيد 15 دولة تصدح في فعاليات ختام تحدي القراءة مرددة سمفونية تناغم الثقافات في دبي



صدحت الأناشيد الوطنية لـ15 دولة في دبي، قبل قليل، خلال عرض أوركسترالي استثنائي، ضمن فعاليات الحفل الختامي للدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي في مركز دبي التجاري العالمي، قاده المايسترو اللبناني ميشيل فاضل، إذ مثل العرض سمفونية موسيقية متناغمة، جمعت بين الاعتزاز بالهوية الوطنية الخاصة بكل بلد، وروح التقارب بين الشعوب، ذلك وسط أجواء احتفالية جسدت التنوع الثقافي الذي تحتضنه دبي ودولة الإمارات.

وقدمت الأوركسترا الموجودة ضمن الحفل، الأناشيد الوطنية للدول بتوزيعات موسيقية مميزة، ذلك في مشهد احتفالي عكس رمزية وقيمة هذه الأناشيد بوصفها تعبيراً عن الانتماء والفخر بالأوطان، وتاكيدا على دور الموسيقى الفاعل في تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية، وجمع الشعوب على إيقاع واحد.

وأضفت قيادة المايسترو ميشيل فاضل طابعاً فنياً خاصاً على العرض، الذي تحول إلى احتفاء بالتنوع الثقافي والهوية الوطنية، ذلك في مشهد عكس مكانة دبي بوصفها ملتقى عالمياً للثقافات والحضارات..وواح الخير والمحبة والتسامح والتعايش في عالمنا.