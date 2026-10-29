مجسم فني لافت لكتاب محمد بن راشد «الرسائل » يستقبل المشاركين في تحدي القراءة العربي



يستقبل مجسم عملاق لكتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الرسائل »، الجزء الثاني من "عملتني الحياة"، المشاركين والضيوف في الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي 2026، الذي تستضيفه دبي اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع مجسم الكتاب في دلالاته بين رمزية المعرفة والثقافة ورسالة وقيمة مبادرة التحدي العربي، الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة وصناعة أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة.

ويحوز المجسم، الذي يتخذ شكل نسخة ضخمة من الكتاب تعلو مجموعة من الكتب المتراصة، على اهتمام واحتفار المشاركين والزوار الذين يقبلون على مطالعة شكله وتأمله فور دخولهم موقع الحفل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يبرز غلاف الكتاب الذي يحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشهد يعكس المكانة التي يحتلها هذ الإصدار الثري ضمن مكون المشروع الثقافي والمعرفي لسموه، مؤكدا بدلالته أن القراءة ليست مجرد منافسة سنوية، وإنما رحلة مستمرة لاكتساب الحكمة والخبرة وبناء الإنسان.

ويضفي حضور مجسم الكتاب في الحدث بينما يستقبل أبطال التحدي والضيوف، بُعداً معرفياً وإنسانياً، إذ يلتقي مضمون الرسائل التي يقدمها سموه للأجيال مع أهداف تحدي القراءة العربي، التي تتركز أساسا على غرس حب المعرفة، وتعزيز التفكير الواعي، وتشجيع الشباب على الاستفادة من تجارب الحياة وتحويل القراءة إلى مصدر للإلهام وصناعة المستقبل.