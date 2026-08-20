ثمنها 30 مليون يورو.. زوكربيرج يشتري قلعة تاريخية في أيرلندا

قال ​متحدث اليوم الخميس إن ‌مارك زوكربيرج ​الرئيس التنفيذي لشركة ميتا اشترى قلعة على الطراز القوطي تعود إلى القرن التاسع عشر وتطل على نهر ⁠في جنوب شرق أيرلندا على بعد نحو 200 كيلومتر من المقر الأوروبي لشركته.

شيدت قلعة ‌سترانكالي في عام 1830 تقريبا على أرض تطل ‌على نهر بلاكووتر وأشار أرشيف معماري ‌حكومي إلى أنها خضعت ‌لعملية ترميم واسعة ‌النطاق في 2003.

ولم تدرج هذه الصفقة ​في سجل ‌أسعار ​العقارات الحكومية الأيرلندية. وقدرت صحيفة ⁠آيريش تايمز، وهي أول من أورد خبر الشراء، أن ​قيمة ⁠العقار ⁠قد تتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو.

وقال المتحدث ⁠إن زوكربيرج وأفراد أسرته "متحمسون لمواصلة العناية بهذا المنزل التاريخي ويتطلعون إلى قضاء الوقت في أيرلندا".

وتوظف ميتا نحو 1500 شخص ‌في أيرلندا، حيث توجد المقرات الأوروبية لعدد ​من الشركات التكنولوجية الأمريكية متعددة الجنسيات، ويرجع ذلك لأسباب منها النظام الضريبي المواتي في ​البلاد.