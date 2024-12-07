على طريقة فيلم "طاقية الإخفاء" .. اكتشاف مادة تمويه جديدة

في خطوة تذكرنا بالفيلم المصري الشهير "سر طاقية الإخفاء" للفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، تمكن باحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين من ابتكار مادة تمويهية جديدة. هذه المادة، التي تعدّل تركيبتها الجزيئية لتندمج مع الخلفية، تجعل من يرتديها غير مرئي للعين المجردة، وقد نُشرت تفاصيل هذه المادة “المتغيرة الألوان” في مجلة “ساينس أدفانسز”.

وأوضح الباحثون أنهم حققوا “الاختفاء” من خلال عملية تسمى “التلوين الضوئي التكيفي الذاتي” (SAP)، حيث تعيد الجزيئات ترتيب نفسها عند تعرضها لأطوال موجية معينة من الضوء، مما يؤدي إلى تغيير لون المادة وجعلها غير مرئية فعليًا، يُذكر أن الحرباء والأخطبوطات في الطبيعة تعتمد على التمويه النشط لتغيير مظهرها والاندماج مع البيئة المحيطة.

ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” عن الباحث الرئيسي وانغ دونغ شين قوله: “إن تطبيق هذه التكنولوجيا على الملابس قد يجعل الفرد غير مرئي بشكل كامل”.

وأضاف وانغ أن تقنية SAP توفر طريقة أبسط وأكثر كفاءة لتحقيق تأثيرات التمويه التكيفية، مقارنة بالأنظمة الحالية التي تعتمد على أجهزة إلكترونية معقدة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وقلة القدرة على الاستخدام.

تحقيق الإخفاء

بحسب الدراسة، فإن “مواد SAP تكون في حالة سوداء أساسية تحت الظلام”، وتتحول تلقائيًا إلى لون آخر بعد تحفيزها بواسطة الضوء المنقول والمنعكس في الخلفية.

اختبر الباحثون المادة بوضع حاوية شفافة من محلول SAP في صناديق أكريليك ملونة، فتغير لون محلول SAP ليتناسب مع لون صندوق الأكريليك. بعد ذلك، وضع العلماء حاوية مملوءة بمحلول SAP في بيئات بألوان متطابقة، فتكيف المحلول مع لونه ليمتزج بسلاسة مع البيئة المحيطة في غضون 30 إلى 80 ثانية.

وأضافت الدراسة أنه “تم استخدام مصباح LED أبيض اللون (10000 لوكس) كمصدر للضوء لتحفيز عملية التلوين الضوئي والإضاءة”.

ورغم هذا التقدم، لم يتمكن العلماء بعد من محاكاة طيف الألوان بأكمله. ويأمل وانغ في تحقيق ذلك في أعماله المستقبلية. وقال: “لم نتمكن بعد من محاكاة جميع الألوان ضمن طيف الضوء المرئي في هذا العمل، وهو ما سيتضح في أعمالنا المستقبلية. ومن خلال إضافة المزيد من الجزيئات الضوئية إلى المادة أو تعديل تركيبها، نهدف إلى تحقيق تمييز أدق في اللون وسرعة أكبر في التغيير”.

وأشار العلماء إلى أن SAP يمكن استخدامها أيضًا كطلاء يتم رشه عن طريق إضافة بولي كابرولاكتون، وهو بوليستر قابل للتحلل البيولوجي.