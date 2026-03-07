ليس شيباً مبكراً.. ما سر خصلة الشعر البيضاء لدى بعض الأشخاص؟

تظهر عند بعض الأشخاص خصلة بيضاء واضحة في الشعر منذ الولادة أو في مراحل مبكرة من العمر، وهي ظاهرة تُعرف باسم "خط مالين"، حيث تكون منطقة محددة من الشعر خالية من الصبغة الطبيعية، وتختلف عن الشيب التقليدي الذي يظهر تدريجياً مع التقدم في العمر ويؤثر عادة على كامل فروة الرأس.

تتجلى هذه الظاهرة على شكل خصلة أو بقعة بيضاء بارزة وسط الشعر، حتى لدى الأشخاص الذين يمتلكون شعراً داكناً، ويعود سبب ذلك إلى نقص أو غياب صبغة الميلانين في بصيلات الشعر داخل تلك المنطقة.

وعند فحص الشعيرات المصابة تحت المجهر، يلاحظ العلماء أن بصيلات الشعر تحتوي على كمية قليلة جداً من الخلايا الصبغية أو قد تخلو منها تماماً، ما يجعل الشعرة عديمة اللون تقريباً، وتبدو بيضاء بسبب طريقة انعكاس الضوء عليها، إذ لا يوجد في الحقيقة صبغ أبيض داخل الشعرة نفسها.

قد تكون هذه الحالة وراثية موجودة منذ الولادة، بينما قد تظهر لدى بعض الأشخاص في مراحل لاحقة من حياتهم، وفي معظم الحالات لا تُعد هذه الظاهرة خطرة صحياً، بل تُعتبر سمة جسدية مميزة لدى البعض.

مع ذلك، يولي الأطباء اهتماماً بهذه الظاهرة لأنها قد ترتبط أحياناً ببعض الحالات الصحية، مثل الأمراض المناعية الذاتية كالبهاق الذي يؤثر على صبغة الجلد، أو الثعلبة البقعية التي تسبب تساقط الشعر، كما يمكن أن ترتبط بحالة وراثية تُعرف بالبهاق الجزئي، حيث تفشل الخلايا الصبغية في التطور في مناطق مختلفة من الجسم وفق iflscience.

ولا تقتصر ظاهرة التبقع أو فقدان الصبغة على البشر فقط، بل رُصدت أيضاً لدى العديد من الحيوانات مثل الأيائل وبعض أنواع الثعابين، ما يجعلها ظاهرة بيولوجية معروفة في الطبيعة.