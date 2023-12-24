2023 عام ثورة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية.. ما هي أبرز الابتكارات؟

المصدر: البيان

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يُنظر إلى عام 2023 على نطاق واسع على أنه عام التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد شهد ظهور مجموعة كاملة من الأدوات التقنية الجديدة والمحسنة، والتي أثر الكثير منها على مجال الرعاية الصحية بشكل أساسي حيث شهد تطورات أعادت تشكيل الممارسات الطبية ومهدت الطريق لمستقبل تكون فيه الرعاية الصحية أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليها.

واستطلعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية آراء خبراء الذكاء الاصطناعي والذين أشاروا إلى 6 من أكبر ابتكارات العام 2023.

1- "تشات جي بي تي"

على الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي رسمي يحكم استخدامه، يتم اختبار الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع من قبل المتخصصين في المجال الطبي.

ويشير الدكتور تينغ لونج داي، أستاذ إدارة العمليات وتحليلات الأعمال في كلية جونز هوبكنز كاري للأعمال في بالتيمور، إلى أن "تشات جي بي ت" هي أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا على نطاق واسع بين متخصصي الرعاية الصحية في مختلف الأنشطة التي تهدف إلى تقليل عبء التوثيق والسماح للأطباء بالتركيز على أنشطتهم الأساسية عبر اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية".

كما أحدثت هذه الأداة ثورة في اتصالات الرعاية الصحية من خلال توفير أدوات لخطط العلاج الشخصية وإشراك المرضى عن بعد، وتم استخدامه لإنشاء مواد تعليمية تفاعلية للمرضى.

2. صور الشبكية

في سبتمبر من هذا العام، أعلن باحثون من فريق جامعة كوليدج لندن عن نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن الأمراض باستخدام صور شبكية العين؛ ونشرت النتائج في مجلة "الطبيعة".

هذا النموذج، الذي تم تطويره من خلال التعلم الخاضع للإشراف الذاتي على 1.6 مليون صورة شبكية غير مسماة، يتفوق في تشخيص وتوقع كل من أمراض العيون والاضطرابات الجهازية مثل قصور القلب واحتشاء عضلة القلب.

3. تحسين الإنتاجية الطبية

في اكتشاف آخر للذكاء الاصطناعي، قدمت دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبنغلاديش أول دليل واقعي على أن الذكاء الاصطناعي المستقل يمكن أن يحسن الإنتاجية الطبية، كما أشار داي.

وأظهرت الدراسة، زيادة بنسبة 40٪ في الإنتاجية السريرية في تشخيص أمراض الشبكية لدى مرضى السكري.

4. التصوير الطبي

DALL-E 3 هو نموذج لتوليد الصور قائم على الذكاء الاصطناعي تم إطلاقه في يناير 2021.

إن التقدم في التصوير الطبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي المحسنة، أدى إلى أوقات مسح أسرع وتحسين دقة الصورة وتقليل التعرض للإشعاع.

5. تسريع أبحاث السرطان

وصف أندريه إستيفا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ArteraAI، وهي شركة للطب الدقيق في كاليفورنيا، أبحاث السرطان بأنها "أرض خصبة للذكاء الاصطناعي".

وقال لشبكة فوكس نيوز: "نحن نستخدمها للعثور على أنماط مخفية في البيانات، وتخصيص عملية اتخاذ القرار العلاجي، والمساعدة في التنبؤ بفوائد العلاج".

وأشارت إستيفا إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تسريع التجارب السريرية وفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة في مجال الرعاية الصحية.

6. الأجهزة الطبية ذات الذكاء الاصطناعي

أشار داي من جامعة جونز هوبكنز إلى أن الأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي لا تزال قوية. واعتبارًا من يوليو 2023، تمت الموافقة على 692 جهازًا يعمل بالذكاء الاصطناعي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام السريري، بزيادة قدرها 33% عن عام 2022.

وقال داي لفوكس نيوز: "تغطي الأجهزة المعتمدة الآن 19 تخصصًا، على الرغم من أن الأشعة تظل التخصص الأكبر، حيث تمثل حوالي ثلاثة أرباع الأجهزة المعتمدة".

عام حافل

ووصف مات موهيبي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والأبحاث في شركة برايتسايد هيلث في نيويورك، عام 2023 بأنه "عام حافل بالنجاحات" للأبحاث الأساسية في نماذج اللغات الكبيرة للرعاية الصحية.

وأضاف: "من المرجح جدًا أن يحل الأطباء الذين يتبنون هذه التقنيات محل الأطباء الذين لا يفعلون ذلك".

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