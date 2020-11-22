طريقة لبرمجة المخ والتحكم في تفضيلاته للطعام

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة عن طريقة مبتكرة لبرمجة دماغ الإنسان ليفضل الغذاء الصحي بدلاً من الوجبات السريعة. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجد خبراء من الولايات المتحدة عند تطبيق أبحاثهم على القرود، أن هذه الخلايا العصبية تترجم الخيارات المختلفة للدماغ الذي يعمل على التوصل إلى قرار.

اضطرابات

وقال عالم الأعصاب ومؤلف الدراسة كاميلو بادوا سكيوبا من جامعة واشنطن في سانت لويس: «في عدد من الاضطرابات النفسية والعقلية العصبية، يتخذ المرضى باستمرار خيارات سيئة، لكننا لا نفهم السبب بالضبط، والآن توصلنا لقطعة مهمة من هذا اللغز، والتي تسلط الضوء على الآليات العصبية الكامنة وراء اتخاذ القرارات وتفضيل الخيارات».

وقال البروفيسور: «تحدد دراستنا الخلايا العصبية التي تتحكم في عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يمهد الطريق أمام التحكم في ميول المخ لتفضيل بعض الأطعمة عن غيرها، واختيار الشوكولاتة بدلاً من الفاكهة على سبيل المثال».

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