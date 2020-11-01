«خاتم ذكي» يشجّع متعافي السكتات الدماغية على الحركة

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون من شركة «فورسينس» الأمريكية للتكنولوجيا القابلة للارتداء، وفريق طبي من جامعات ماساتشوستس وماريلاند وهارفارد بالولايات المتحدة، حلقات ذكية قابلة للارتداء للأشخاص المتعافين من السكتات الدماغية، حيث يمكن ارتداؤها بسهولة في الأصابع مثل الخواتم، وذلك لتشجيعهم على الحركة.

نشاط

وصمم الفريق البحثي الحلقات الذكية، لرصد نشاط الأطراف العلوية الضعيفة في جسم الناجين من السكتة الدماغية، وتشجيعهم على أن يكونوا أكثر مزاولة للنشاط البدني.

وتعمل الحلقات مع أجهزة استشعارية، تتمتع بالقدرة على توفير بيانات تناسب كل فرد على حدة، للتشجيع على استخدام الطرف المصاب، بسبب تعرضه للسكتة الدماغية.

قياس

بدوره، أوضح قائد الفريق البحثي، «سونجهون لي»، أن «الحلقات الذكية القابلة للارتداء، تقيس مقدار استخدام الأشخاص لذراعهم المتأثرة بعد الإصابة بالسكتة الدماغية ومدى قوتها وتحركها». وأوضح لي، وفقاً لمجلة HCM الصحية، أن بعض أجهزة الاستشعار الحالية، والتي يتم ارتداؤها على المعصم، قادرة على كشف الحركات الإجمالية للذراع، ولكنها لم تكشف عن حركتها بالتفصيل.

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