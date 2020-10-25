تصنيع جهاز لتشخيص صحة العينين

المصدر: دبي - البيان الصحي

استثمر علماء في جامعة واشنطن بمدينة سياتل الأمريكية فكرة تقنية السيلفي في الهواتف الذكية لتصنيع جهاز طبي. ويتيح تشخيص صحة العينين، ومعرفة إن كان المرء مصاباً بسرطان البنكرياس أو أمراض الكبد اعتماداً على درجة الصفرة في بياض العينين حسب ما ذكرته مجلة «لانست للابتكارات الطبية». ويشبه جهاز فحص العين صندوق عرض الصور للأطفال، ويساعد المرء في معرفة إن كان مصاباً بسرطان البنكرياس أو أمراض الكبد، وتعد فكرة الجهاز بسيطة، إذ يتشكل من صندوق مصنع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وهاتف ذكي اعتيادي استخدمت كاميراه لالتقاط صورة للعينين. ويتميز هذا الجهاز الطبي بإمكانية تحليل الصورة الملتقطة بواسطة تطبيق ابتكره العلماء لهذا الغرض، وأطلق عليه اسم بيليسكرين.

ويعتمد تحليل الجهاز على درجة بياض العين حول البؤبؤ، فإذا كان لون بياض العين يميل إلى الأصفر، فذلك مؤشر على احتمال إصابته بمرض خطير مثل سرطان البنكرياس. وبإمكان الجهاز كذلك الكشف عن المستوى الطبيعي للبيلروبين، وهي الصبغة الصفراء البرتقالية، التي تتشكل في الكبد لدى تكسر بروتين الهيموغلوبين. ويأمل العلماء أن يتمكن جهازهم من الكشف عن المستويات غير الطبيعية في بياض العين قبل كشفها بالعين المجردة، لأن ظهور الصفار يعني وصول المرض إلى مراحل متقدمة.

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