فرشاة أسنان تتوهج بالأزرق عند اكتشاف الجير والبلاك

المصدر: دبي – البيان الصحي

ابتكرت إحدى الشركات المتخصصة «فرشاة أسنان ذكية» تقوم بالتوهج باللون الأزرق عندما تكتشف وجود الجير والبلاك على الأسنان. وتقول الشركة إنها ابتكرت الفرشاة خلال 6 سنوات من العمل والبحث المتخصص مع أخصائي طب الأسنان لاكتشاف تجربة تنظيف كاملة. وتضيف الشركة، حسب موقع ديلي ميل البريطاني، أن استخدام الفرشاة الذكية أسفر عن تنظيف الأسنان بنسبة 100% في أسبوع واحد فقط، حيث إنها استطاعت إزالة البلاك والجير بمعدل ست مرات أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية.

وتقول الشركة إن فرشاة أسنانها تحتوي على مستشعر مدمج مصمم خصيصًا للكشف عن وجود الأغشية الحيوية لكل الأسنان، إلى جانب مستشعر الكشف عن البلاك، فتتحول الفرشاة للون الأزرق عند اكتشافه، وتستعيد لونها الأبيض بعد تنظيفه. كما يتم تخزين هذه البيانات في تطبيق على هاتف الفرد، حيث يمكنهم الاطلاع عليها وتحليلها لتحسين صحة الفم. والبلاك هو عبارة عن غشاء ناعم ولزج، يحتوي على ملايين البكتيريا، وتسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

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