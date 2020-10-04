قفازات إلكترونية جديدة تنقل الشعور باللمس

المصدر: دبي- البيان الصحي

طور فريق من الباحثين في أستراليا قفازات إلكترونية، يمكنها أن تعطي المستخدم شعوراً باللمس، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكر الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا أن فريقاً بحثياً من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا نجح في ابتكار هذه القفازات، التي تعمل عن طريق تحفيز مناطق معينة على سطح الجلد، بحيث تعطي المستخدم الشعور نفسه بالملامسة، كما لو كان متلامساً فعلياً مع الأغراض نفسها في الحقيقة.

إحساس

وقال البروفسير ثان دو أستاذ علم الروبوتات الطبية في جامعة نيو ساوث ويلز: إن الإحساس باللمس يأخذه الكثيرون باعتباره أمراً مسلماً به، مضيفاً أن هناك كثيراً من الأفعال التي لا يمكن القيام بها بدون هذا الشعور مثل النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو استخدام الهاتف المحمول أو غير ذلك.

وأكد أن القفازات الجديدة تشبه ارتداء طبقة ثانية من الجلد فوق البشرة الطبيعية، مشيراً إلى أنها «مرنة ومطاطة، وتعطي شعوراً بالملامسة الطبيعية، وسوف تتيح أشكالاً جديداً من التواصل عن طريق اللمس، لتعزيز الأنشطة اليومية للإنسان».

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