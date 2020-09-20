مستشفى راشد يدخل «المنظار الجراحي» لتشخيص وعلاج إصابات البطن

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف الدكتور علي خماس استشاري الجراحة العامة والمناظير في مستشفى راشد، عن إدخال تقنية المنظار الجراحي في تشخيص وعلاج إصابات البطن والأحشاء الداخلية، كونه أول مستشفى على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن 95 % من هذا النوع من العمليات في القسم، تجرى حالياً باستخدام هذه التقنية المتطورة، لافتاً إلى أن القسم يخطط لإدخال تقنية الروبوت الجراحي قريباً.

وقال الدكتور علي خماس، عقب تنظيم المستشفى ورشتي عمل، نظمهما قسم الجراحة العامة «عن بعد»: «إن انتشار (كوفيد 19)، أدى إلى توقف المؤتمرات الطبية عالمياً، وهو ما استدعى تنظيم المؤتمرات وورش العمل، عبر تقنيات الاتصال المرئي، لافتاً إلى أن مشاركة أكثر من 300 جراح في ورشتي العمل، يعكس مدى ثقة الأطباء بالمؤتمرات، التي تعقد في دبي، خصوصاً من ناحية برامجها العلمية ومحاورها والأطباء المشاركين بها، والذين يصنفون من ضمن النخبة عالمياً».

وبدورها، قالت الدكتورة هديل عزام المنسق العلمي: «إن تنظيم ورشتي العمل، يأتي ضمن خطة قسم الجراحة السنوية للنشاط العلمي، والاهتمام بتطوير وتأهيل الكوادر الطبية، وبينت أن مناقشة تقنية المنظار الجراحي، لاقت إعجاباً من المشاركين، كما أن نتائج البحث فتحت مجالاً جديداً أمام الأطباء لاستخدام هذه التقنية، لاعتبارها أسهل وأضمن للطبيب والمريض».

تقدم

من جانبه، أوضح الدكتور عمر المرزوقي: «إن قسم الجراحة العامة بالمستشفى، يستخدم التقنيات الأكثر تقدماً في إدارة حالات المرض، بما في ذلك إدارة الإصابات الحادة، ومرضى التصلب المتعدد، كبعض الخدمات المقدمة في القسم، ويسعى إلى توفير رعاية عالية المستوى للمرضى في مجالات الجراحة العامة، من خلال نهج فريق متعدد التخصصات، مرتكزاً على المعايير الدولية».

وأضاف: «إن مستشفى راشد، حصل على شهادة مركز متميز في جراحات السمنة العامة والمعقد، وجراحات الأورام، وفحوصات وعمليات الشرج والمستقيم، وجراحات البطن الطارئة، وعمليات الفتق، والجراحات العامة، والجراحات بالمنظار، والعناية بالجروح».

وقال: «إن قسم الجراحة العامة، يتسم بالتكامل، ويختص بعلاج جميع أمراض البطن والكبد والبنكرياس والمريء، ومختلف أجزاء الجهاز الهضمي، فضلاً عن تميز القسم في عمليات السمنة المفرطة، إضافة إلى نجاح القسم في علاج الفتاق، الذي تجرى عملياته على يد نخبة من أطباء القسم»، مضيفاً أن اختصاصات قسم الجراحة العامة، لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما هناك فريق متخصص لجراحات المستقيم، والأورام، وهي العمليات التي تأخذ النصيب الأكبر من عمليات قسم الجراحة العامة، وتليها عمليات السمنة.

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