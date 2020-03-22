3 أبحاث علمية لقسم الكسور في مستشفى راشد تنشر في مجلات عالمية

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكد الدكتور تامر فاروق أخصائي في قسم العظام في مستشفى راشد أن القسم قدم 3 أبحاث علمية، نشرت في مجلات علمية عالمية، وتم تقديم تلك الأبحاث في مؤتمرات دولية، بعد تصنيفها من قبل جمعيات الكسور العالمية بأنها من أهم الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها على الصعيد العالمي.

وقال الدكتور فاروق: إن البحث الأول تناول كسور وخلع الكاحل، وتأثير الأشعة المقطعية في اكتشاف دقة الخلع في ما قبل وبعد العملية.

وأوضح أن البحث شمل 60 حالة من الجنسين من جميع الأعمار، وتم متابعتها من الفترة 2012 ولغاية عام 2017 حيث أثبت البحث أن 54% من حالات كسور الكاحل تكون مصحوبة بخلع ما بين عظمتي الساق، ولا يتم التعامل معها جيداً أثناء العملية، كما أثبت أهمية الأشعة المقطعية في دقة ارتداد الخلع أو الكسر إلى طبيعته.

وأضاف أن البحث قدم في مؤتمر بألمانيا عام 2017 ومؤتمر آخر في جنوب أفريقيا، إضافة إلى إسبانيا وتم تقديمه باسم مستشفى راشد ولاقى اهتماماً كبيراً من قبل المشاركين، حيث تم استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، للتأكد من دقة العملية وعودة الخلع لوضعه الطبيعي.

وأوضح أن البحث الثاني تناول عملية علاج خشونة الركبة بالخلايا الجذعية، حيث بين البحث أن هناك تحسناً طرأ بمعدل 70% على خشونة الركبة من الدرجة الثانية والثالثة.

وأكد أن مستشفى راشد عالج أكثر من 50 حالة أمراض مفاصل، عن طريق الخلايا الجذعية وأثبتت الفحوص والتقارير نجاحها بشكل ملحوظ.

كما أفاد الدكتور فاروق بأن مستشفى راشد أجرى 6000 عملية تقويم لكسور العظام خلال العام الماضي، موضحاً أن المعدل العمري للإصابة بأمراض العظام يعد متراجعاً عالمياً، حيث يبدأ من عمر 40 عاماً محلياً، في مقابل 60 عاماً عالمياً، عازياً ذلك إلى طبيعة الطقس، ونمط الحياة، وطبيعة الطعام المستخدم.

وأشار إلى أن البحث الثالث تناول بلازم ترميم الغضروف لتثبيت الكسور فوق مفصل الركبة باستخدام شريحة تشابكية ضاغطة في الكسور المعقدة لإرجاع المفصل لوضعه الطبيعي وكانت النتائج جداً جيدة.

إشعاعات

وأوضح أن ميزة الشريحة التشابكية تكمن في تعرض المريض لوقت أقل من الإشعاعات وفقدان دم أقل ووقت أقصر أثناء إجراء العملية وتتيح للمريض تحريك المفصل من اليوم الثاني بعد العملية وتم إلقاء خلاصة البحث في مؤتمر عالمي في جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن مستشفى راشد حصل على مركز متقدم بين مئات المراكز العالمية المتخصصة في مجال جراحة العظام والكسور، حيث جاء ضمن أفضل 10 مراكز متطورة على مستوى قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بعدد ونوعية وقلة مضاعفات العمليات، التي يجريها القسم، والتي تصل إلى 6000 عملية سنوياً تتعلق بالحوض والعمود الفقري والكسور والمفاصل والمناظير وغيرها.

كما تم اعتماد قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد مركزاً معتمداً عالمياً لتدريب أطباء العظام من مختلف دول العالم بعد استيفائه لكل المعايير والشروط والمتطلبات الخاصة بهذا الاعتماد. وتعزز هذه الإنجازات من القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي على الخريطة العالمية وجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.