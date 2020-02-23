«صحة دبي» تفعّل خدمة «الحمد»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة في دبي، مؤخراً، تفعيل نظام «الحمد»، الذي يُعدّ أحدث أنظمتها الإلكترونية بهدف تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية للمراجعين والمتعاملين، وتمكينهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة بشكل إلكتروني من المستشفيات الحكومية كافة، على مستوى إمارة دبي. ويراعي النظام الجديد الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البيانات، كما يتسم بالسرعة في تخليص المعاملات.

ويراعي النظام الجديد الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البيانات، كما يتسم بالسرعة في تخليص المعاملات. تم وقف خدمة إصدار شهادات الميلاد والوفاة لسكان الإمارة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأوضحت الهيئة أن مستشفيات القطاع الخاص ستنشئ إشعار الميلاد أو الوفاة، كما تم تدريبهم مسبقاً من خلال نظام شريان، وتوجيه العميل لإصدار الشهادة في واحد من مركزين، حسب الموقع الجغرافي الأقرب، وهما، مركز أبراج بحيرات جميرا للياقة الطبية، ومركز أبتاون مردف لفحوص الصحة المهنية.

ويعد النظام أحدث الأنظمة الإلكترونية لخدمة المتعاملين والمترددين على منشآت ومستشفيات الهيئة ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية للمراجعين، وتمكينهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة بشكل إلكتروني من كافة المستشفيات الحكومية، على مستوى إمارة دبي.