تطوير نظام يقيّم مستوى مهارة الأطباء في رتق الجروح

المصدر: دبي – البيان الصحي

تمكن باحثون في جامعة جورجيا الأمريكية من تطوير آلة خوارزمية للتعلم، وإنشاء نظام يقيم مستوى مهارة الأطباء في خياطة الجروح داخل العمليات الجراحية.

وأجرى الباحثون تجربة على 41 جراحاً وممرضاً داخل غرف العمليات لإثبات كفاءة النظام، حيث رصدت لوحة النظام مدى انتظام رتق الجروح وحركة الأيدي وسرعتها، وأظهرت النتائج دقة حسابات النظام بنسبة 93,2 %. ووجد الفريق أن أفضل الجراحين، أو الذين لديهم مستويات عالية في مهارة الخياطة، انتقلت أيديهم في تزامن سلس ومتسق مع كل غرزة، بخلاف أولئك الذين لديهم درجات منخفضة من المهارة حيث انتقلت أيديهم بعدم انتظام.

ويتطلع الفريق لإصدارٍ أحدث للنظام الذي من شأنه أن يُعطي الجراحين المتدربين أفضل ردود فعل لتقييم مهاراتهم، وعلى وجه التحديد في خياطة الجروح، كما ويمكن إزالة الحاجة إلى وجود خبير لمراقبتهم في كل مرة.