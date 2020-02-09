كاميرا مبتكرة تقرأ معدل نبضات القلب دون اتصال جسدي

المصدر: دبي – البيان الصحي

طورت شركة يابانية، كاميرا جديدة يمكنها قراءة معدل ضربات القلب بدقة، عبر تحليل الصور التي تلتقطها.

وأوضحت الشركة أنها اعتمدت على تقنية تدعى (Contactless Vital Sensing)، تقرأ معدل ضربات القلب للأشخاص، عبر تحليل صورة الوجه بكاميرا الفيديو، دون أي اتصال جسدي، وفق ما ذكره موقع (digitaltrends) المعني بأخبار التكنولوجيا.

وأشارت الشركة إلى أن التقنية الجديدة ترصد أيضًا معدل التوتر والإجهاد لدى الرياضيين، عبر تحليل صور الفيديو التي تلتقطها الكاميرا، ما يجعلها أداة مميزة لتحليل أداء الرياضيين، خاصة في البرامج الرياضية.