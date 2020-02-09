ابتكار قلب «روبوتي» يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن مجموعة خبراء من جامعتي «أمستردام» في هولندا و«كامبريدج» في لندن من تصميم قلب روبوتي مرن يمكنه ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

ويعتقد العلماء أن القلب الروبوتي يمكن أن يكون بديلاً لعمليات زرع القلوب خلال 8 سنوات، فيما يهدف الباحثون إلى زرع أول نموذج عملي في الحيوانات خلال 3 سنوات وفي البشر بحلول عام 2028.

ويستخدم مشروع «القلب الهجين» الذي تقوده جامعة أمستردام، مادة روبوتية اصطناعية تقلد انقباضات القلب، جنباً إلى جنب مع طبقات من الخلايا البشرية المصنوعة في المختبر للتأكد من عدم رفض الجهاز المناعي للجهاز، والذي تدعمه بطارية لاسلكية، تُشحن من جهاز يرفق بجاكيت أو سترة.

ويأمل الباحثون أن يستبدل هذا القلب الهجين زراعة القلب قريباً، خصوصاً مع النقص في قلوب المتبرعين، لإنقاذ مئات الأرواح، إذ يعد هذا الجهاز واحداً من 4 مشاريع تم ترشيحها لجائزة كبرى بقيمة 37 مليون دولار، والتي تمنح للابتكار الذي يمثل ثورة في علاج أمراض القلب.